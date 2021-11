Max Verstappen kon zijn favorietenrol zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico niet waarmaken. De leider in de WK-stand had het donderdag al voorspeld: Red Bull en Mercedes ontlopen elkaar zo weinig dat er maar íets hoeft te gebeuren om alles om te draaien.

"Het draait dit seizoen steeds om details, en als die niet goed zijn, sta je erachter." Verstappen sprak donderdag haast profetische woorden toen hij met de pers vooruitblikte op de Grand Prix van Mexico.

Zaterdag kwam de Limburger er nog eens op terug, nadat zijn Red Bull het in de kwalificatie moeilijk had gehad op de rode softbanden. Mercedes ging met de eerste startrij aan de haal. "Vandaag hadden we de details dus niet op orde, en nu staan we erachter."

Zeker vanaf de tweede vrije training op vrijdag leek Red Bull een comfortabele voorsprong op de Mercedes te hebben. Dat zette zich ook door in de derde vrije training, waarin Lewis Hamilton over de boordradio te horen kreeg dat hij zes tienden van een seconde tekort kwam op de snelste Red Bull. "Zes tienden?", vroeg de zevenvoudig wereldkampioen verbouwereerd.

'Red Bull kreeg het steeds lastiger'

Tijdens de kwalificatie kwam er een kentering. "We zagen dat Red Bull het steeds lastiger kreeg, terwijl wij steeds beter gingen op de softbanden", blikte Mercedes-engineer Andrew Shovlin terug. In Q2 werd dit nog gemaskeerd omdat alle coureurs op de mediumbanden reden. In Q3 bleek Mercedes opeens sneller.

Het deed vermoeden dat Mercedes verstoppertje had gespeeld. Kijkend naar het weekend is dat niet het geval, zo beaamden de hoofdrolspelers uit beide kampen. "Wij hebben onder ons kunnen gepresteerd", zei Red Bull-teambaas Christian Horner. "Kijk maar naar de gaten die Mercedes heeft op andere teams, die zijn niet anders dan normaal. Wij vielen vooral tegen", vulde Verstappen aan.

De Mercedes-coureurs waren oprecht verrast dat ze voor de Red Bull terecht waren gekomen. "In alle trainingen zaten we er nog achter", legde Hamilton uit. "Ik durf eigenlijk ook niet te zeggen waarom we nu sneller waren."

Mercedes probeerde 'Mexico-nadeel' op te lossen

De reden dat Mercedes relatief sterker is dan verwacht, is terug te vinden in de voorbereiding van het team. De afgelopen jaren had de krachtbron van de Britse renstal steevast moeite met de grote hoogte waarop Mexico-Stad is gelegen. "Daar is de afgelopen weken veel tijd in gestoken", zei teambaas Toto Wolff.

Shovlin vulde aan: "Het was bemoedigend om te zien hoe snel we vandaag waren. De motor lijkt nu goed te werken in deze ijle lucht. Daar is de laatste paar weken in onze fabriek in Brixworth goed aan gewerkt."

Of het ook genoeg is om Red Bull zondag achter zich te houden, moet nog blijken. De auto van Verstappen en teammaat Sergio Pérez levert nog altijd meer neerwaartse kracht, wat ook belangrijk is onder de bijzondere omstandigheden in Mexico-Stad. Het levert veel bochtensnelheid op, maar zorgt er ook voor dat de banden langer meegaan.

Red Bull kan het initiatief nemen

Uit de rondetijden van de eerste twee vrije trainingen blijkt ook dat de racepace van Red Bull normaal gesproken iets sterker is dan die van Mercedes. Met Pérez die naast Verstappen start, kan het team van de WK-leider strategisch het initiatief nemen, iets wat Mercedes dit seizoen al een paar keer liet gebeuren.

Bovendien is het in Mexico regelmatig voorgekomen dat de coureur die op pole start niet als eerste de eerste bocht in ging. "Ik start op de schone kant", blikte Verstappen daar alvast op vooruit. "We moeten samenwerken om de Red Bulls achter ons te houden", zei Hamilton indirect tegen teammaat Bottas.

Samen met de volgepakte en sfeervolle tribunes in Mexico lijken daarmee alle ingrediënten aanwezig voor een spectaculaire race. De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd).