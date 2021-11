130.000 mensen kwamen donderdag naar de Paseo de la Reforma in Mexico-Stad om hun held Sergio Pérez met eigen ogen in actie te zien. Mexico loopt warm voor hun Formule 1-held op een manier die vergelijkbaar is met de populariteit van Verstappen in Nederland. Er is wel één groot verschil: Pérez gaat zijn thuisrace waarschijnlijk niet winnen.

"Het is oké, maar niets buitengewoons", oordeelt Sebastián Aceves. De Mexicaan volgt als verslaggever namens sportzender ESPN de verrichtingen van zijn landgenoot. En hij ziet wat alle Formule 1-volgers zien: "Verstappen is hem aan het verpletteren, zowel in de kwalificatie als in de race."

Het is de keerzijde van de overstap van Pérez van naar Red Bull. Bij Force India, een renstal die met weinig middelen knokte tegen de grote teams, was 'Checo' belangrijk. Hij haalde de punten binnen als het team de kans had om te scoren.

Het was een mooie rol voor Pérez, die na een vroege stap en mislukte stap naar McLaren veroordeeld was tot een loopbaan in de subtop. Daar maakte hij het beste van. Tot eind 2020 opeens die kans kwam bij Red Bull. Nu blijkt Verstappen een riante maat te groot en kan de Mexicaan ook diens rivaal Hamilton niet bedreigen. Pérez hoort duidelijk niet bij de absolute top.

'Hij is in Mexico nog nooit zó populair geweest'

De aandacht is er niet minder om. "Het is wel lekker dat Checo hier zo populair is, daarmee is het voor mij wat rustiger", glimlacht Verstappen donderdag op de persconferentie op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Pérez is in Mexico nog nooit zó populair geweest als dit seizoen" beaamt Aceves. "Hij kan de eerste Mexicaanse coureur worden die thuis op het podium gaat eindigen."

Zelfs vrijdag bij de vrije trainingen zitten de tribunes rondom het circuit in Mexcio-Stad helemaal vol, met luid gejuich zodra Pérez in beeld verschijnt. Door de metropool heen is de afbeelding van de lokale held overal te zien, helemaal up-to-date met Red Bull-oufit.

Pérez voldoet niet aan Mexicaanse verwachtingen

Maar er is ook kritiek, want de verwachtingen waren hoog gespannen toen hij teamgenoot werd van Verstappen. "Hij doet het tot nu toe wel beter dan Alexander Albon en Pierre Gasly bij Red Bull", oordeelt Aceves.

"Maar de verschillen met Verstappen zijn telkens enorm. Vooral in Europa waren de races over het algemeen teleurstellend. Hij moet zijn kwalificatie echt hij verbeteren. Op zaterdag eindigde hij dit seizoen zeven keer in de top vijf. Dat is niet goed genoeg als je een van de beste stoeltjes in de F1 hebt", is de Mexicaan hard.

Verstappen vs. Pérez Overwinningen: Verstappen 8 - Pérez 1

Poles: Verstappen 9 - Pérez 0

Podiums: Verstappen 13 - Pérez 4

Punten: Verstappen 287,5 - Pérez 150

Kwalificatieduel: 15-2

Horner is duidelijk over eventuele teamorders

Het maakt de discussie die donderdag wordt gevoerd nogal zinloos. Wat zou er gebeuren als Pérez zondag aan de leiding gaat en Verstappen -midden in een titelstrijd met Hamilton- tweede ligt. "Ik denk dat heel Red Bull me deze zege wel zou gunnen" zegt de hoofdrolspeler op haast smekende toon.

Teambaas Christian Horner laat vrijdag niets aan de verbeelding over. Dan moet Pérez plaatsmaken. "Teamorders zijn soms gewoon nodig" is de Brit duidelijk. Formule 1 is een teamsport, wil hij vooral benadrukken. "En iedereen heeft zijn rol te spelen als onderdeel van dat team. Als Sergio kan winnen zou dat mooi zijn, maar als team moeten we op beide kampioenschappen letten. We weten wat er op het spel staat."

Pérez kan publiek wel tevreden stellen

Het is op basis van het huidige seizoen sowieso zeer onrealistisch dat er een scenario ontstaat waarin Verstappen op pure snelheid achter zijn teamgenoot aan moet rijden. Pérez moet eerst maar eens zien dat hij de Mercedes-coureurs voorblijft. Dan zijn de volle tribunes waarschijnlijk alsnog dik tevreden.

"Succesvolle sporters zien we niet vaak in ons land", legt Aceves uit. "Dus de mensen kijken er enorm naar uit om een geweldig weekend en een sterk resultaat voor 'Checo' te zien." De kans is groot dat Pérez inderdaad uit kan groeien tot de held van het weekend. Maar wel in de schaduw van Verstappen.