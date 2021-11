Naast de felle titelstrijd op de baan tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vechten de beide teambazen Christian Horner (Red Bull) en Toto Wolff (Mercedes) regelmatig een robbertje via de media. Horner reageerde vrijdag in Mexico op de laatste uitlatingen van zijn rivaliserende teambaas.

Wolff noemde Horner eerder deze week een "protagonist (hoofdrolspeler, red.) in een toneelstuk". Volgens de Oostenrijker is de teambaas van Red Bull een van de types in de Formule 1 die voor de grote verhalen zorgen door steeds voor de camera te verschijnen. "Dan gedragen ze zich als acteurs, net als in Hollywood."

Horner wilde het graag opvatten als een compliment. "Als ik de protagonist ben, is er ook een antagonist of tegenspeler. En die rol neemt Toto dan weer goed op zich dit seizoen", glimlachte hij.

De Brit vervolgde op serieuzere toon: "Het is allemaal maar geluid vanuit Toto. Hij houdt van een commentaar hier en daar. Er staat veel op het spel. Het blijft competitie. Je ziet dat de druk oploopt en dat mensen daarop reageren. Als hij daar uitspraken over wil doen, dan mag dat", stelde de teambaas van Verstappen. "Ik neem het met een korreltje zout."

'Er is onderling respect'

Wolff en Horner vlogen elkaar in 2021 al meerdere keren verbaal in de haren, wat begon na klachten van Mercedes over te ver doorbuigende vleugels op de Red Bull.

Ondanks meerdere rake uitspraken over en weer, stelde Horner geen problemen te hebben met de Mercedes-teambaas. "Hij heeft geweldig werk geleverd bij Mercedes. Er is onderling respect tussen de twee teams, maar het blijft competitie."

Alles staat nog op het spel

Horner loofde de prestaties van zijn team, dat al negen races won en met Verstappen aan de leiding gaat in de WK-stand. Red Bull achtervolgt Mercedes in de strijd om de constructeurstitel. "We hebben lang gewacht en gevochten om onszelf weer in deze positie te krijgen. Nu moeten we ervoor zorgen maken dat we het afmaken. Verliezen zou zeer doen."

De sfeer binnen Red Bull is uitstekend, vertelde Horner. Er wordt genoten van de zware strijd met Mercedes. "Alles staat nog op het spel met vijf races te gaan. Maar we zorgen er vooral voor dat we ook plezier maken. En als Toto dan een beetje van de leg raakt, is dat alleen maar mooi."