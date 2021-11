De schijnwerpers staan er minder op gericht dan op de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar het duel tussen McLaren en Ferrari om de derde plaats in het constructeurskampioenschap is een van de hoogtepunten van het seizoen 2021.

Voor aanvang van de Grand Prix van Mexico staat McLaren slechts 3,5 punt voor op Ferrari in de WK-stand bij de teams. "McLaren heeft dus nog het voordeel", is Carlos Sainz helder.

Maar de Ferrari-rijder benadrukt hoe dicht het bij elkaar zit. "Wij waren in Austin en Turkije sneller en zij in Rusland en op Monza. Als iemand een fout maakt gaat de ander er overheen. Het is een geweldig gevecht."



De Spanjaard speelt een saillante rol in de onderlinge strijd tussen twee van de succesvolste Formule 1-teams. In de afgelopen winter stapte hij over van McLaren naar Ferrari. Hij nam daarbij ook afscheid van Lando Norris, met wie de Madrileen een onder teamgenoten ongebruikelijke vriendschap ontwikkelde.



Die relatie is nu wel iets anders geworden, vertelt Norris. "We spreken elkaar nog wel, al is het niet zo vaak meer als voorheen. We kunnen we het nog steeds goed met elkaar vinden en golfen regelmatig." Dat maakt de strijd op de baan niet milder, stelt de jonge Brit. "Hij wil mij verslaan, ik hem. Als we op de baan zijn telt het echt niet meer of je goede vrienden bent."

Norris onder de indruk van opmars Ferrari

Norris ziet wel dat Ferrari een opmars heeft gemaakt sinds de beide auto's zijn uitgerust met de verbeterde motor die onlangs uit de fabriek in het Italiaanse Maranello kwam rollen.



"Ze zijn sterk, maar we kunnen de strijd met ze aangaan", is hij stellig. "We hebben op de fabriek gezocht naar dingen om het laatste beetje snelheid uit de deze auto te persen."



De McLaren-coureur ziet duidelijk waar de twee auto's verschillen. "Ferrari is sterker in de langzame bochten en ik denk dat wij weer beter zijn in de snellere bochten. We hebben duidelijk allebei onze zwaktes en sterke kanten."



Charles Leclerc rekent in Mexico op de snelheid van de Ferrari in de langzame bochten, zoals in het stadiongedeelte van het Autódromo Hermanos Rodríguez. "Ons pakket met grote vleugels is heel sterk, dat zagen we eerder in Monaco en Hongarije", legt de Monegask uit.



Dat de teams in Mexico ondanks het lange rechte stuk met grote vleugels kunnen rijden is te danken aan de ijle lucht. Mexico-Stad ligt op ruim 2.200 meter hoogte. Sommige teams hebben voordeel bij die omstandigheden, waaronder Ferrari.



"Maar onder de streep staan we nog steeds achter McLaren" is Leclerc realistisch. "We kunnen op papier wel snel zijn, maar je kunt toch verrast worden. McLaren is ook een sterk en consistent team. Ik heb er desondanks vertrouwen in dat we voor ze zitten dit weekend. Normaal gesproken zijn we nog beter dan in Austin en daar ging het al vrij goed."

McLaren hangt nog motorwissel boven het hoofd

Bij McLaren speelt bovendien het probleem van een mogelijke motorwissel, die bij Norris waarschijnlijk nog plaats gaat vinden. "We voeren daar nog discussies over binnen het team en met motorleverancier Mercedes", bekent de jonge Engelsman.



Ferrari lijkt op basis van de laatste resultaten en hun verbeterde motor licht favoriet om de strijd met McLaren te winnen. Die derde plaats in het kampioenschap zou dan vooral symbolisch zijn, vindt Sainz.



"Uiteindelijk zijn we Ferrari en willen weer winnen. Dus deze strijd met McLaren is vooral een goede training voor ons. Het is een mooie voorbereiding op wat er in de toekomst nog kan komen."