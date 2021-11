Het circuit in Mexico ligt 2.250 meter boven zeeniveau. Dat heeft een groot effect op de huidige Formule 1-auto's en met name op die van Mercedes. In deze video legt NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt uit waarom Red Bull waarschijnlijk de snellere auto gaat hebben.

