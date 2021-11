Net als twee weken geleden in het Amerikaanse Austin staan de Formule 1-coureurs dit weekend in Mexico voor een zonnige Grand Prix. De kans dat het gaat regenen is vrijwel uitgesloten op circuit Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag schijnt de zon flink boven en warmt het op naar ongeveer 22 graden. Zaterdag blijft het weerbeeld hetzelfde. Er is opnieuw veel zon met hooguit wat sluierbewolking. De temperatuur is gelijk aan vrijdag. Zondag tijdens de race is het wederom zonnig. Met 21 graden is het wel iets koeler dan op vrijdag en zaterdag. Daarnaast waait er een matige wind. Tijdschema GP Mexico Vrijdag 18.30-19.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 22.00-23.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 18.00-19.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 22.00-23.00 uur: Kwalificatie

Zondag 20.00 uur: Race