Dit weekend staat op Autódromo Hermanos Rodríguez de Grand Prix van Mexico op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en de nieuwe vaste Formule 1-analist van NU.nl, beantwoordt vijf vragen over de achttiende race van het seizoen.

Als het om de GP van Mexico gaat, worden Max Verstappen en Red Bull Racing al het hele jaar bestempeld als topfavoriet. Zie jij dat ook zo?

"Ja, absoluut. Het circuit ligt op ruim 2.200 meter hoogte. Als we puur naar de technische data kijken, is Mexico een gunstiger circuit voor Red Bull dan voor Mercedes."

"Door de hoogte is de lucht heel ijl. Daardoor werkt de aerodynamica van de auto's een stuk minder efficiënt dan normaal. Je zult zien dat de auto's in Mexico net zoals in Monaco rijden met grote vleugels en maximale neerwaartse druk, maar die vleugels geven door de ijle lucht min of meer dezelfde neerwaartse druk als de minivleugels die in Monza worden gebruikt."

"De luchtweerstand - oftewel drag - die door de vleugels wordt gecreëerd is ook minder. Normaal gesproken zoekt een team altijd de balans tussen de juiste vleugelafstelling en de hoeveelheid drag die dat genereert. Dit alles speelt in Mexico minder, omdat de luchtweerstand daar dus een stuk kleiner is."

"Een auto die op een minder efficiënte manier neerwaartse druk genereert, is hier dus in het voordeel. Red Bull rijdt met een zogeheten hoge rake - de achterkant van de auto staat iets omhoog - en creëert daarmee veel neerwaartse druk, maar doet dat tegen een hogere luchtweerstand-penalty. Dat speelt dus minder in Mexico en zal Red Bull ten goede komen."

De Formule 1-teams rijden in Mexico met achtervleugels die normaal alleen in Monaco worden gebruikt. De Formule 1-teams rijden in Mexico met achtervleugels die normaal alleen in Monaco worden gebruikt. Foto: Getty Images

Zou Mercedes dat nadeel nog kunnen compenseren met motorvermogen?

"Nee, want ook wat het motorvermogen betreft heeft de ligging van het circuit invloed. Er zit minder zuurstof in de lucht, dus in theorie levert een motor minder vermogen. Maar dit wordt in de huidige F1-motoren grotendeels gecompenseerd omdat de turbo sneller kan draaien. De draaisnelheid van de turbo wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid luchtweerstand. En daar zit het probleem voor Mercedes."

"Sinds jaar en dag is het concept van Mercedes namelijk dat zij een relatief groot formaat turbo gebruiken. Een nadeel daar weer van is dat dit ook meer temperatuur genereert. IJlere lucht heeft als gevolg dat het minder koeling geeft en Mercedes kan daardoor de turbo niet zo snel laten draaien als dat ze zouden willen. In Mexico hebben zij dus relatief meer last van vermogenverlies dan bijvoorbeeld vroeger de Renault-motor en nu ook de Honda-krachtbron in de Red Bull. De ijle lucht raakt Mercedes op twee fronten: op aerodynamisch gebied, maar dus ook qua motorvermogen."

Tijdschema GP Mexico Vrijdag 18.30-19.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 22.00-23.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 18.00-19.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 22.00-23.00 uur: Kwalificatie

Zondag 20.00 uur: Race

Is er nog iets waar Mercedes zich dit weekend wél aan vast zou kunnen houden?

"Qua bandenmanagement zou Mercedes wél in het voordeel kunnen zijn. We hebben al eerder gezien dat de Mercedes vaak net iets beter met de banden omgaat dan de Red Bull. Dat gezegd hebbende: Austin is een circuit waar de bandenslijtage gigantisch is en daar ging Verstappen juist extreem goed - en veel beter dan Mercedes had verwacht - met zijn banden om."

"Op een circuit als Austin is de kans heel groot dat je opeens een zogenaamde cliff raakt met je banden. Dat betekent dat de laag rubber waar je op rijdt helemaal verdwenen is. Als dat gebeurt, verliest de band veel temperatuur en is de grip volledig weg. Dan praat je niet meer over twee à drie seconden verlies per ronde, maar zeven à acht seconden per ronde. Dat stadium van de band heeft Verstappen perfect weten te vermijden."

"Ook wat dat betreft zie ik het voor Verstappen positief in. Het asfalt in Mexico is niet heel grof. Toen wij daar nog reden in het WEC (World Endurance Championship, red.) was dat een van de weinige circuits waar je op oudere banden lange tijd dezelfde rondetijden kon noteren. De slijtage is in Mexico relatief laag."

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Mexico al twee keer op zijn naam. Max Verstappen schreef de Grand Prix van Mexico al twee keer op zijn naam. Foto: Red Bull

Als we kijken naar de titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton: in hoeverre gaat een coureur anders rijden wanneer er een kampioenschap op het spel staat?

"Dat hangt af van de coureur. Wat Verstappen betreft heeft hij dit jaar voor het eerst een auto waarmee hij echt om de titel kan strijden. In het verleden hebben we gezien dat hij af en toe onnodige risico's nam, maar dit jaar is dat anders. Natuurlijk zijn er crashes geweest, maar opvallend genoeg waren die crashes altijd samen met zijn rivaal. Het was nooit een overmoedige actie of met een andere coureur. Qua ervaring blinkt Hamilton daar natuurlijk ook in uit."

"Ik denk dat beiden zich nu meer zorgen maken om de betrouwbaarheid. We zijn nu in het stadium gekomen dat één uitvalbeurt bepalend is voor het kampioenschap."

WK-stand 1. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 287,5 punten

2. Lewis Hamilton (Mercedes) - 275,5 punten

3. Valtteri Bottas (Mercedes) - 185 punten

Tot slot, Sergio Pérez en Valtteri Bottas zouden wel eens een belangrijke rol in het kampioenschap kunnen gaan spelen. Stel, jij bent verwikkeld in de huidige titelstrijd, welke van deze twee coureurs zou jij dan het liefst als teamgenoot willen hebben voor de resterende vijf races?

"Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk toch dat ik voor Bottas zou gaan. Pérez heeft een aantal goede races gereden dit jaar, maar waarschijnlijk niet genoeg. Op bepaalde momenten heeft hij Verstappen goed kunnen helpen. Tegelijkertijd is Bottas dit jaar en ook in eerdere seizoenen van grote waarde geweest voor Hamilton. Hij kent wat dat betreft de klappen van de zweep."

"Bottas weet natuurlijk al een tijdje dat hij naar Alfa Romeo vertrekt. De Formule 1 is een kleine wereld, dus hij zal in dit stadium zeker niet meer voor eigen gewin gaan of proberen een punt te maken. Bottas zal ongetwijfeld met opgeheven hoofd weg willen gaan en zowel Hamilton als Mercedes aan de wereldtitel willen helpen."