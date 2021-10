Twaalf punten voorsprong, nog vijf races te gaan. Max Verstappen liep met zijn zege zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten iets verder uit op zijn grote titelconcurrent Lewis Hamilon. Toch is de strijd om het kampioenschap nog altijd ongemeen spannend, met een Red Bull en Mercedes die zeer aan elkaar gewaagd zijn. Welke factoren kunnen Verstappen aan zijn eerste titel helpen? NU.nl zet ze op een rij.

1. Verstappen lijkt ongevoelig voor elke vorm van druk

In het eerste jaar waarin Verstappen echt strijdt om de wereldtitel hield de Limburger in een cruciale race onder druk van een zevenvoudig kampioen het hoofd koel. De kopman van Red Bull gaat al het hele seizoen zeer volwassen om met de titelstrijd, en gaf daarvan zondag opnieuw een demonstratie. Ook in interviews en zelfs over de boordradio lijkt Verstappen de rust zelve.



Het zou voor de gelouterde Hamilton toch een belangrijk middel kunnen zijn: onder de huid van zijn jonge rivaal kruipen om die zo in foutjes te kruipen. De Brit is een meester in psychologische spelletjes, iets wat hem zelfs lukte bij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en voormalig teamgenoot Nico Rosberg. Maar alle mentale kogels die Hamilton op Verstappen afvuurt missen doel. De Nederlander buigt niet onder de druk, blijft foutloos en levert snelle rondentijden af als dat nodig is.

2. Technische baas Newey staat weer aan het roer

Hoewel Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez goede zaken deden in Turkije, mag niet vergeten worden dat Red Bull daar onder de streep veel snelheid te kort kwam op Mercedes, iets dat het team in bijvoorbeeld Hongarije ook al overkwam. In beide gevallen kon worden gewezen naar de afstelling van de auto, die niet in orde was. Aan de zege van Verstappen in Austin ging ook veel werk aan de setup van de auto vooraf. De Red Bull is een complexe auto, waarvoor niet altijd de juiste balans is te vinden.

Verstappen benadrukte donderdag nog dat van zijn terugkeer geen wonderen mogen worden verwacht, maar dat Adrian Newey weer terug is op de circuits na lange afwezigheid door een fietsongeval moet in dat opzicht een voordeel zijn voor Red Bull. De legendarische Engelse ontwerper is toch de kapitein op het technische schip.

Adrian Newey rent weg van de festiviteiten bij Red Bull Adrian Newey rent weg van de festiviteiten bij Red Bull Foto: Getty Images

3. Grote zorgen om de betrouwbaarheid bij Mercedes

Het had zondag geen zichtbare invloed op de race van Hamilton, maar dat er iets onderhuids mis is bij Mercedes wordt steeds duidelijk. Het verhaal over de vele motorwissels bij Bottas mag inmiddels bekend zijn, maar zondag liet teambaas Toto Wolff zelfs optekenen dat Mercedes moeite heeft om de klantenteams van betrouwbare motoren te voorzien.



De meeste coureurs met een Mercedes-krachtbron op de grid hebben inmiddels al gridstraffen ingelost, terwijl bijvoorbeeld Verstappen en de Ferrari-coureurs naar een nieuwe motor moesten door externe factoren. De kans dat Hamilton in zijn strijd met Verstappen nog een keer wordt geplaagd door een gridstraf is zeer reëel.

4. Pérez levert nu het echt nodig is

Voor de tweede race op rij was teamgenoot Pérez daar waar Verstappen hem nodig had. De rol van de Mexicaan in de overwinning van zijn kopman leek gering, maar toch zorgde hij ervoor dat Hamilton geen carte blance had met de strategie. Simpelweg in het pitstopwindow van de Mercedes rijden kan al veel helpen. Dat deed Pérez in Austin, nadat hij Hamilton in Turkije al achter zich hield. Dat kon de 31-jarige teammaat van Verstappen doen omdat hij net als in Texas vooraan de grid kwalificeerde. Dat lukte hem daarvoor heel vaak niet, maar in de beslissende fase van het kampioenschap dus wel.

De vorm betekent niet dat Bottas geen rol meer speelt. Die deed nog goede zaken voor Hamilton door de Grand Prix van Turkije te winnen. Maar Verstappen stond er vaak alleen voor. Zondag waren de rollen omgedraaid. Dat was de eerste keer dit seizoen, wat door teambaas Christian Horner werd bejubeld als een 'mijlpaal'.

Sergio Pérez reed in Austin precies daar waar Verstappen hem nodig had Sergio Pérez reed in Austin precies daar waar Verstappen hem nodig had Foto: Getty Images

5. Er komen circuits aan om de buffer uit te breiden

Ondanks al het goede nieuws voor Red Bull is Mercedes door de bank genomen iets sneller in de tweede seizoenshelft, waardoor Hamilton uiteraard nog lang niet is uitgeschakeld. Verstappen heeft een buffer nodig voor een zondag waarop Hamilton weer sneller is. Het voordeel: er komen nog circuits aan waarop de WK-leider zijn voorsprong kan uitbouwen.



Zo'n circuit bezoekt de Formule 1 al over twee weken, in Mexico. Mercedes gaat daar traditioneel niet lekker, omdat die motor relatief meer last heeft van de 2000 meter hoogte waarop de baan is gelegen. Op papier is Red Bull in Mexico dus in het voordeel, maar of dat op asfalt ook zo is moet nog blijken. Verstappen kan wel vertrouwen putten uit het feit dat hij de afgelopen drie races in Mexico-Stad de snelste was, en sindsdien een relatief snellere auto heeft.



Na Mexico volgt Interlagos in Brazilië, wat ook geldt als een 'Red Bull' baan. Ook hier gaat Verstappen altijd goed en won hij zelfs de laatste editie in 2019, waar weer bij moet worden opgeteld dat Red bull sindsdien nog een stap heeft gezet ten opzichte van Mercedes. Onder de streep zijn Mexico en Brazilië wel twee races waarin de buffer kan groeien, voordat de Formule 1 het grote onbekende in gaat met Grands Prix in Qatar en Saoedi-Arabië. Op het slotcircuit in Abu Dhabi won Verstappen vorig jaar, maar sindsdien is die baan flink op de schop gegaan.