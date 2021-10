De Grand Prix van Nederland begin september was de laatste keer dat Max Verstappen op eigen kracht pole position pakte, en ook de laatste race in het bloestollende seizoen 2021 waarin de Limburger echt de snelste was. Tot de kwalificatie zaterdag in Texas: terwijl het Mercedes van Lewis Hamilton langzaam maar zeker in de favorietenrol werd gepraat, slaat Red Bull terug.

Het Circuit of the Americas was sinds 2019 vanwege de coronapandemie niet meer bezocht, waardoor het vooraf lastig inschatten was wie in Austin de snelste zou zijn. Bij een blik op de winnaars van de laatste jaren komt vooral de naam van Hamilton naar voren, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen de voorzichtige favoriet was.

Zelfs Christian Horner, de teambaas van Verstappen, noemde het toneel van de Amerikaanse Grand Prix een 'Hamilton stronghold', wat opgeteld bij de recente vorm van Mercedes verder bevestigde dat de Engelsman in Texas de te kloppen man zou zijn.

Verstappen waagde zich donderdag nog niet aan een voorspelling. De Limburger moest wel erkennen dat hij zelf ook altijd goed voor de dag komt op 'COTA'. De laatste twee keer stond hij dan ook op het podium. In 2019 was dat nog achter de beide Mercedes-coureurs, maar Verstappens auto is sindsdien relatief veel beter geworden.

Sergio Pérez en Max Verstappen feliciteren elkaar na de voor Red Bull succesvol verlopen kwalificatie. Sergio Pérez en Max Verstappen feliciteren elkaar na de voor Red Bull succesvol verlopen kwalificatie. Foto: Getty Images

Mercedes leek even op weg naar walk in the park

Toch leek het er vrijdag in de eerste vrije training nog op dat Mercedes een walk in the park zou hebben. Het sloot verder aan bij de verhalen die sinds Turkije de kop op staken over de topsnelheid van de Mercedes, die al een paar weken onder een vergrootglas ligt.

En inderdaad, op het lange rechte stuk van COTA gaan de auto's van Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas als een speer. Ook zaterdag na de kwalificatie zijn de Mercedessen nog bovenin de lijst met topsnelheden te vinden.

Red Bull pakt de tijd die het daar verliest -Verstappen was op het rechte stuk 5 kilometer per uur langzamer dan Hamilton- terug in de bochtige eerste en derde sectoren. En wint er nog wat extra tienden bij. Dit is een kwestie van het vinden van de juiste afstelling, die Red Bull vond na een nacht doorwerken op de fabriek in het Engelse Milton Keynes.

Reservecoureur Sebastién Buemi werd door Horner bedankt voor zijn doorgebrachte uren in de simulator van het team. De Zwitsers heeft veel virtuele rondjes gedraaid om dingen uit te proberen, die -mits succesvol- konden worden toegepast op de 'echte' auto. Daar komt bij dat hoofdontwerper Adrian Newey sinds de GP van Turkije weer terug is bij Red Bull na te zijn hersteld van een fietsongeluk.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.32,910

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,209

3. Sergio Pérez (Red Bull) +0,224

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,565

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,696

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,882

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,898

8. Lando Norris (McLaren): +0,977

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,208

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +2,008

Wat is er mis met de Mercedes-motor?

Mercedes lijkt door het weekend juist alleen maar achteruit te zijn gegaan, iets wat na afloop van de kwalificatie werd beaamd door Hamilton. Bovendien zijn er toch echt zorgen over de betrouwbaarheid van de krachtbron. Bottas moet noodgedwongen al naar zijn zesde verbrandingsmotor. Mercedes houdt zich op de vlakte over wat er precies is, behalve dat het probleem in het motorblok zelf zit.

De geruchtenmolen dat er mogelijk iets mis met de pneumatische kleppen van de motor ging harder draaien nadat er vrijdag een luchtdruktankje moest worden bijgevuld in de auto van Hamilton. Iets wat tijdens de race zomaar nog eens kan gebeuren.

Er zijn oprechte zorgen binnen Mercedes over de betrouwbaarheid van de motoren Er zijn oprechte zorgen binnen Mercedes over de betrouwbaarheid van de motoren Foto: Getty Images

Eindelijk eens twee tegen één voor Red Bull

Het ziet er mede daarom, tegen de verwachtingen in, goed uit voor Red Bull. Zeker ook omdat het in de race de betrekkelijk zeldzame luxe heeft van twee tegen één vooraan. Sergio Pérez is al het hele weekend in vorm en start zondag als derde, terwijl Bottas door zijn gridstraf van de negende plaats moet komen.

De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen heeft ook de snelheid om Hamilton dwars te zitten. Als dat al niet letterlijk op de baan gebeurt, dan kan Pérez nog op een dusdanige manier achter de regerend kampioen blijven rijden dat die zijn ideale strategie niet kan uitvoeren.

In de vrije trainingen op vrijdag werd al duidelijk dat Red Bull ook de racepace -het tempo waarop in de race rondjes kunnen worden gedraaid- beter op orde lijkt te hebben dan Mercedes. Deze berekeningen op basis van reeksen rondetijden zijn niet heel betrouwbaar, door een keur aan factoren. Zo is nooit duidelijk met hoeveel benzine er wordt gereden en of de motoren wel of niet op volle kracht staan afgesteld. Maar de snelheid was er en alle stoplichten bij Red Bull zijn dit weekend op groen gesprongen.

Dat is een onverwachte luxe, op een moment dat er alom twijfels ontstonden over de titelkansen van Verstappen. Die heeft ook nog geen punten gepakt dit weekend, er moeten nog 56 ronden worden geracet. Zijn pole vertelt wel dat Red Bull nog genoeg in huis heeft om ook in de laatste zes races van zich in af te bijten.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd).