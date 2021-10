Daniel Ricciardo heeft zaterdagavond in Austin zijn beloning voor de zege in de Grand Prix van Italië gekregen. McLaren-teambaas Zak Brown had de Australiër eerder beloofd dat die een keer in de Chevrolet Monte Carlo van NASCAR-legende Dale Earnhardt mocht rijden als hij een podiumplaats zou pakken. Die belofte is nu ingelost: Ricciardo gaf de Chevy op het Circuit of the Americas de sporen.

Ricciardo geldt als een grote fan van Earnhardt en rijdt daarom ook met diens legendarische startnummer 3. Foto: Getty Images Earnhardt, hier te zien in zijn Chevrolet in de jaren tachtig, werd maar liefst zeven keer NASCAR-kampioen. Foto: Getty Images McLaren-teambaas Brown bezit een Chevrolet Monte Carlo uit 1984 waarmee Earnhardt in NASCAR reed. Foto: Getty Images Earnhardt - ook bekend als 'The Intimidator' - kwam in 2001 om het leven bij een crash tijdens de Daytona 500. Foto: Getty Images Ricciardo met zijn kenmerkende grijns in de Chevrolet. Foto: Getty Images De Australiër gaf de auto van Earnhardt flink de sporen. Foto: Getty Images Ricciardo neemt dit weekend deel aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. Foto: Getty Images Brown had zijn auto speciaal over laten komen vanuit Engeland. De Amerikaan bezit een grote collectie klassieke raceauto's. Foto: Getty Images Na een paar rondjes moest Ricciardo de Chevy weer inleveren. Foto: Getty Images