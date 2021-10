Max Verstappen beleefde bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2015 naar eigen zeggen zijn beste race namens Toro Rosso. De destijds achttienjarige coureur knokte rondes lang met Ferrari- en Red Bull-rijders en kwam knap als vierde over de finish. Een terugblik op deze natte race in Austin.

"Die gast duwt me de hele tijd van de baan als ik naast hem rijd. Als dit legaal is wat hij doet, dan ga ik de volgende keer hetzelfde doen."

Kimi Räikkönen maakte bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2015 voor het eerst kennis met Verstappen. De Fin moest achteraan starten vanwege een motorwissel en was bezig aan een indrukwekkende opmars, tot hij vast kwam te zitten achter de achttienjarige Limburger van Toro Rosso.

De Amerikaanse Grand Prix werd zes jaar geleden verreden in precies de omstandigheden waar Verstappen ook nu nog met regelmaat op hoopt: onvoorspelbaar en regenachtig. Op zaterdag was het zelfs zo nat dat de kwalificatie werd verplaatst naar zondagochtend. Daarin eindigde Verstappen als tiende, maar hij mocht als achtste starten vanwege gridstraffen voor andere coureurs.

De race begon op een opdrogende baan en ook in die omstandigheden was Verstappen in zijn element. De Toro Rosso van de Nederlander was in 2015 op droge circuits zeker niet bij machte om te knokken met de Ferrari's, maar in de regen bleek Verstappen zich wel te kunnen meten met Sebastian Vettel en Räikkönen.

Max Verstappen met achter zich Kimi Räikkönen en zijn teamgenoot Carlos Sainz. Max Verstappen met achter zich Kimi Räikkönen en zijn teamgenoot Carlos Sainz. Foto: Getty Images

Verstappen knokt rondes lang met Vettel

Verstappen had zich in de openingsfase opgewerkt naar de zevende plek en koos brutaal de aanval bij Vettel. Met succes: de jonge Toro Rosso-rijder dook in een gat en verschalkte de Duitser, die op dat moment nog in een titelstrijd met Lewis Hamilton verwikkeld was.

Het gevecht tussen Verstappen en Vettel ging rondes lang door. Mede doordat de baan steeds droger werd, kwam Vettel Verstappen uiteindelijk voorbij, waarna Räikkönen opdook achter de jongeling. Ondanks het snelheidsverschil tussen de auto's verdedigde Verstappen zijn positie - tot frustratie van Räikkönen - met hand en tand.

Pas na de eerste pitstops kwam Räikkönen Verstappen voorbij, al kon hij daar niet lang van genieten. De wereldkampioen uit 2007 verremde zich op een nat stuk en gleed zo de bandenstapel in. Räikkönen kon zijn race nog wel vervolgen, maar was kansloos voor een goed resultaat.

Na een safetycarperiode koos Verstappen opnieuw de aanval en was Daniil Kvyat van moederteam Red Bull Racing zijn prooi. Verstappen verschalkte de Rus net als diens teamgenoot Daniel Ricciardo, waardoor hij zich opwerkte naar de vierde plek.

Door een crash van Kvyat moest de safetycar opnieuw naar buiten komen en reed Verstappen met de derde positie opeens op podiumkoers. Doordat Vettel op nieuwere banden reed, slaagde de Nederlander er net niet in om die plek vast te houden, maar met de vierde plaats evenaarde hij alsnog zijn beste resultaat van het seizoen.

Feest bij de monteurs van Toro Rosso na de vierde plaats van Max Verstappen in Austin. Feest bij de monteurs van Toro Rosso na de vierde plaats van Max Verstappen in Austin. Foto: Getty Images

Teambaas Tost: 'Dit was een abnormale prestatie van Max'

Teambaas Franz Tost was na afloop lyrisch over de race van Verstappen. "Max heeft vandaag een buitengewoon goede prestatie neergezet", zei de Oostenrijker, die Verstappen eerder dat jaar op zeventienjarige leeftijd zag debuteren in de Formule 1.

"Tijdens de kwalificatie deze ochtend heeft hij voor het eerst fatsoenlijk op de baan kunnen rijden. Dat hij in de kwalificatie dan al meteen Q3 weet te halen, laat zijn ongekende talent zien. Daarnaast was zijn race ook uitstekend: na de start kon hij direct de strijd aangaan met de Ferrari's en andere tegenstanders, en was hij in staat om zijn positie te behouden. Hij eindigt uiteindelijk als vierde, zonder ook maar een enkele fout te hebben gemaakt. Vergeet ook niet dat hij hier tot vandaag nog nooit had gereden."

Verstappen zelf sprak van zijn beste Grand Prix tot nog toe. "Ik heb vooral genoten van het gevecht met Räikkönen, al begreep ik dat hij er zelf iets minder blij mee was."

Verstappen zou zijn vierde plek in de zeven races die hij na de Grand Prix van de Verenigde Staten nog voor Toro Rosso reed, niet meer kunnen evenaren. Een half jaar na zijn sterke race in Austin maakte hij voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje de overstap naar Red Bull Racing.