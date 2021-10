Het hele weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten staan onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke tot jullie beschikking en beantwoorden ze jullie vragen. Het enige wat je hoeft te doen, is je vraag onder dit artikel op NUjij stellen.

Lezer Kwazi_Modo: Heeft de luchtdruk op het circuit veel of weinig invloed op de turbodruk van de motoren en waarom ? Het is tenslotte een vrij ongewone druk voor de tijd van het jaar.

Joost: ''De luchtdruk heeft zeker invloed op de werking van de turbo. Bij een lagere luchtdruk moet de compressor harder werken om dezelfde druk in de inlaat te krijgen. De turbo wordt er dus iets minder efficiënt van, al is een turbo bij een lage atmosferische druk nog altijd een grote toegevoegde waarde. Op grotere hoogte, zoals bij de Grand Prix van Mexico over twee weken, speelt dit een zeer grote rol. Daar heeft Mercedes het vaak lastig omdat die motor is uitgerust met een relatief kleinere turbo dan bijvoorbeeld de Honda-motor.''

