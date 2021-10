Sinds een aantal weken ligt de motor van Mercedes onder een vergrootglas, vooral omdat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vaak de hoogste topsnelheid op de rechte stukken behalen. Maar die hoge snelheid is waarschijnlijk niet louter het gevolg van een grote hoeveelheid paardenkrachten.

"Het is een combinatie van factoren", analyseerde Max Verstappen de snelheid van zijn grote titelrivaal Hamilton donderdag. "In die motor zit veel vermogen", was hij duidelijk. Maar er zijn meer redenen: dan gaat het vooral over de aerodynamica van de auto.

Mercedes begon het seizoen matig. Dat was vooral het gevolg van de regelwijziging voor de vloer die in de winter was doorgevoerd. Formule 1-auto's halen een groot deel van hun neerwaartse kracht uit wat er met de rijwind onder de vloer gebeurt. Daar wordt onderdruk opgewekt, waardoor de auto aan het wegdek wordt gezogen. Daarom kan de auto snel door de bochten.

Omdat de vloer sinds 2021 een stuk smaller moest zijn, werd de effectiviteit beïnvloed. Dat leek meer het geval bij de auto's met zogeheten lage rake, zoals de Mercedes. Daarbij is er aan de achterkant relatief weinig ruimte tussen de vloer en het wegdek. Auto's met hoge rake, zoals de Red Bull, staan aan de achterkant veel hoger op hun wielen. Die auto's konden beter overweg met de nieuwe regels.

Het verschil in rake tussen de Red Bull en de Mercedes Het verschil in rake tussen de Red Bull en de Mercedes Foto: Getty Images

Mercedes lijkt vloer en diffuser en vloer zeer effectief uit te kunnen schakelen

Pas sinds een grote update in Silverstone lijkt Mercedes weer op het juiste spoor. En kan het ogenschijnlijk ook profiteren van een groot voordeel van hun lagere achterkant: het zogeheten 'stallen' van de diffuser.

Dit werkt als volgt: de diffuser is een grote oplopende tunnel in de vloer die aan de achterkant eindigt. Omdat de rijwind sneller onder de auto doorstroomt dan dat het over de auto heen gaat, ontstaat er onder de auto onderdruk.

In de diffuser wordt dit effect verder versterkt, omdat de ruimte onder de auto steeds groter wordt, zonder dat er veel lucht is om die ruimte te vullen. Deze onderdruk zorgt er dus voor dat de auto sneller door de bochten kan, maar het zorgt ook voor luchtweerstand. Dat is weer nadelig op de rechte stukken.

Teams zijn daarom altijd op zoek naar manieren om de vloer en de diffuser op de rechte stukken hun werking te laten verliezen, wat in een Engelse aerodynamische termen stalling heet. Dit gebeurt vooral doordat de auto zodra die sneller gaat rijden steeds verder naar beneden wordt gedrukt. Dit verhindert op een bepaald moment dat de er nog onderdruk ontstaat onder de vloer, waardoor de luchtweerstand weer afneemt. En de topsnelheid dus hoger wordt. De motor wordt simpelweg minder tegengewerkt.

Zodra de coureur op de rem trapt, komt de achterkant weer omhoog en werken de diffuser en de vloer weer, dus kan de auto dankzij de neerwaartse kracht die daardoor wordt opgewekt weer snel door de bocht. Mercedes lijkt dit trucje momenteel veel beter in de vingers te hebben dan in de eerste paar races van het seizoen, en zeker sinds de grote update in Silverstone. Die was vooral gericht op de randen van de vloer.

De Mercedes van Hamilton op snelheid De Mercedes van Hamilton op snelheid Foto: Getty Images

Grotere achtervleugel mogelijk

Een bijkomend voordeel van het succesvol stallen van de diffuser is dat de auto door de afname van luchtweerstand uit de vloer met een relatief grotere achtervleugel kan worden uitgerust. Per saldo blijft de luchtweerstand dan nog steeds laag genoeg voor een hoge topsnelheid, terwijl de grotere vleugel wel voor extra bochtensnelheid zorgt.

Ongetwijfeld zit er ondanks de motorbevriezing ook wat vooruitgang in de motoren bij Mercedes. Hamilton kreeg in Azerbeidzjan zijn tweede krachtbron, in België zijn derde en wisselde in Turkije uit voorzorg nog eens extra alleen de verbrandingsmotor.

Het Duitse team beweert zelf dat er nauwelijks paardenkrachten zijn bijgekomen bij die motorwissels, maar Red Bull beweert stellig dat er wel degelijk meer vermogen in de auto zit.

Red Bull kan truc niet snel evenaren

Dat Mercedes momenteel sterker is dan in de eerste seizoenshelft lijkt in ieder geval geen twijfel. De truc met het stallen van de diffuser is ook niet snel op dezelfde manier als Red Bull te evenaren. Dit komt omdat de Red Bull dus veel hoger is aan de achterkant, wat het lastig maakt om de werking van de vloer volledig te verhinderen.

Maar zoals Johan Cruijff al zei: elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat geldt uiteraard ook voor de filosofie die Red Bull (en op Aston Martin na de rest van de startgrid) volgt: de hoge rake maakt de vloer door extremere hoek als geheel effectiever en dus beter in staat om grote hoeveelheden neerwaartse kracht op te wekken. De Red Bull komt simpelweg op een andere manier tot een snelle rondetijd dan de Mercedes.