Het Formule 1-stoeltje bij Alfa Romeo wordt begeerd door verschillende coureurs die voor volgend jaar nog geen contract hebben. Een overzicht van de kandidaten voor de enige onbezette plek in de koningsklasse van de autosport.

Deze zomer kondigde huidig Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen aan dat hij aan het eind van het jaar met pensioen gaat. De 42-jarige Fin wordt opgevolgd door zijn landgenoot Valtteri Bottas van Mercedes. Wie teamgenoot van Bottas bij het Zwitserse team gaat worden is nog onduidelijk. De Zwitserse renstal is volgens teambaas Frédéric Vasseur met meerdere coureurs in gesprek.

Antonio Giovinazzi (27): achttiende in Formule 1

Antonio Giovinazzi is huidig rijder bij Alfa Romeo en hoopt op contractverlenging. Vasseur, die al heeft aangegeven geen haast te maken met het invullen van zijn stoeltje, stelt dat de 27-jarige Giovinazzi zijn toekomst in eigen hand heeft, maar ook dat hij nog verbetering verwacht van de Italiaan.

Giovinazzi is bezig aan zijn vierde seizoen bij de Italiaanse renstal en kwam met hulp van Ferrari binnen bij Alfa Romeo. De voormalig GP2-coureur kwam wat moeizaam op gang, maar is dit seizoen met regelmaat sneller dan Räikkönen. Of dat genoeg is voor een nieuw contract valt te bezien. De invloed van Ferrari bij Alfa Romeo wordt steeds kleiner, waardoor de kansen van Ferrari-protegé Giovinazzi ook slinken.

Antonio Giovinazzi hoopt op contractverlenging bij Alfa Romeo. Foto: Getty Images

Colton Herta (21): vijfde in IndyCar

Volgens verschillende media wordt Sauber, het moederbedrijf achter Alfa Romeo, op korte termijn overgenomen door het Amerikaanse Andretti Autosport. Met die overname komt Colton Herta in beeld, een 21-jarige Amerikaan die indruk maakt in het IndyCar-kampioenschap.

Herta staat in de Verenigde Staten al onder contract bij Andretti Autosport, waarmee de overstap naar de Formule 1 snel gemaakt zou kunnen zijn. De jonge Herta is bezig aan zijn derde IndyCar-seizoen en boekte in zijn prille loopbaan al zes overwinningen en negen podiumplaatsen. Als Sauber van plan is om Herta volgend jaar in te laten stappen zal het team wel enigszins vaart moeten maken: om een Formule 1-superlicentie te kunnen krijgen zal Herta nog dit seizoen een aantal vrijdagtrainingen moeten rijden.

Colton Herta schreef al zes races in het IndyCar-kampioenschap op zijn naam. Foto: Getty Images

Oscar Piastri (20): koploper in Formule 2

De twintigjarige Oscar Piastri beleeft een stormachtig begin van zijn autosportloopbaan. De jonge Australiër werd vorig jaar bij zijn debuutseizoen in de Formule 3 direct kampioen en is dit seizoen hard op weg om de Formule 2-titel te veroveren.

Piastri maakt deel uit van het talentenprogramma van Alpine, maar daar is met langdurige contracten voor Esteban Ocon en Fernando Alonso voorlopig geen plek voor hem. Om die reden zou Alpine bereid zijn om Piastri in ieder geval tijdelijk naar een ander team in de Formule 1 te laten verkassen, waarbij Alfa Romeo dus uitkomst zou kunnen bieden.

Oscar Piastri is regerend Formule 3-kampioen en staat dit jaar ook bovenaan in de Formule 2. Foto: Getty Images

Guanyu Zhou (22): tweede in Formule 2

Ook Guanyu Zhou komt uit het opleidingstraject van Alpine. De Chinees staat tweede in het Formule 2-kamioenschap en heeft geldschieters met diepe zakken achter zich staan.

Eerder dit seizoen leek de aanstelling van Zhou bij Alfa een kwestie van tijd te zijn, maar volgens het Zwitserse Blick zitten de onderhandelingen muurvast. Zhou eist naar verluidt een driejarig contract, maar Sauber zou niet verder willen gaan dan een contract voor één seizoen

Formule 2-coureur Guanyu Zhou kan miljoenen aan sponsorgeld meenemen. Foto: Getty Images

Outsiders: De Vries, Pourchaire en Ilott

In een eerder stadium werd Nyck de Vries ook in verband gebracht met een stoeltje bij Alfa Romeo, maar zijn naam is inmiddels naar de achtergrond verdwenen. De achttienjarige Théo Pourchaire, de huidig nummer vijf in de Formule 2, maakt deel uit van het talentenprogramma van Alfa Romeo, al lijkt een Formule 1-debuut volgend seizoen te vroeg te komen. Ferrari-testrijder Callum Illot gaf zichzelf deze zomer nog een goede mogelijkheid om volgend jaar in de Formule 1 te rijden. De kans dat Alfa Romeo echter voor de huidig IndyCar-coureur kiest lijkt niet groot te zijn.