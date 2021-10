Nog zes races en dan gaat de huidige generatie Formule 1-auto's richting het museum om plaats te maken voor de grondig vernieuwde wagens van 2022. Een blik op de evolutie en cijfers van de auto's die in 2017 hun intrede deden.

Eerst hebben we het even over de ontstaansgeschiedenis van de huidige auto's. Met de generatie die tussen 2014 en 2016 werd gebruikt, kon goed worden geracet. Toch spraken de auto's door hun relatief smalle omvang en hoge smalle achtervleugel niet genoeg tot de verbeelding. De auto's moesten er sneller uit zien en vooral ook sneller zijn. Het doel was een gemiddelde rondetijd van vier seconden onder de tijden van 2016.

De belangrijkste verschillen waren grotere banden, een 20 centimeter bredere auto en een 15 centimeter lagere en bredere achtervleugel. Dat zorgde voor de volgende uiterlijke verschillen:

Lewis Hamilton in de Mercedes uit 2016. Foto: Getty Images

Lewis Hamilton in de Mercedes uit 2017. Foto: Getty Images

2017 enige jaar zonder de halo

Hoewel de auto's van 2017 fundamenteel niet afwijken van de daaropvolgende jaren, zijn er wel twee belangrijke verschillen. Het was het laatste jaar waarin de coureurs het zonder de halobeschermingsbeugel moesten doen en de T-wing boven op de motorkap was bij alle teams in de mode. De T-wing werd in 2018 reglementair onmogelijk gemaakt.

Fernando Alonso in de McLaren uit 2017, zonder halo en mét T-wing. Foto: Getty Images

Ferrari introduceert hoge luchtinlaten

Twee andere grote trends deden in 2017 hun intrede. Zo kwam Ferrari op de proppen met de hoge dunne luchtinlaten in de sidepods voor de koeling van de motor, een trend die inmiddels door de hele pitsstraat terug is te zien.

Sebastian Vettel in de Ferrari uit 2017, met de hoge koelingsinlaten aan weerszijden van de coureur. Foto: Getty Images

Mercedes maakt de neus smaller

Mercedes kwam ook met een veel overgenomen vondst. Na een begin met een conventionele neus introduceerde het team dat jaar bij de Spaanse Grand Prix de smallere neus die ook op veel auto's te zien is. Alleen Ferrari, Williams en Haas hebben nog een brede neus.

Valtteri Bottas in de Mercedes uit 2017, met de smalle neus. Foto: Getty Images

Halo verandert uiterlijk, maar maakt auto's ook veiliger

Voor de introductie van de halo in 2018 was het enthousiasme rondom de veiligheidsbeugel klein. Dat was vooral om esthetische redenen. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat de halo een aanwinst was om de coureurs te beschermen.

De meeste critici leken 'om' na de zware crash van Fernando Alonso en Charles Leclerc op Spa-Francorchamps in 2018. Daar voorkwam de halo dat Leclerc hard werd geraakt door de McLaren van Alonso, die over de Monegask heen stuiterde.

De crash van Fernando Alonso en Charles Leclerc in 2018. Foto: Getty Images

Auto's werden steeds langer

Een veelgehoorde klacht over de huidige generatie Formule 1-auto's is dat ze steeds langer zijn geworden, iets wat niet is gelimiteerd door de reglementen. Mercedes spant hierbij al jaren de kroon.

Teams willen dat de auto van voren gezien een zo klein mogelijk profiel heeft. Alles wat in de auto moet is dus zoveel mogelijk in de lengte weggewerkt. Bijkomend voordeel is dat de aerodynamica van de auto beter functioneert als de auto wat langer is, omdat de luchtstromen met meer ruimte beter kunnen worden gestuurd.

In 2022 is het afgelopen met de 'lange pijlen'. Dan is er wel een maximale wielbasis (3.600 millimeter) en mag de auto aan voorkant niet verder dan 1.350 millimeter voor de vooras uitsteken. Aan de achterkant mag de auto na de achteras niet langer dan 680 millimeter zijn.

Lewis Hamilton naast zijn lange Mercedes in Zandvoort. Foto: Getty Images

Duidelijke keuze tussen wel of geen 'rake'

'Rake' is gedurende de vijf jaar dat deze reglementen van kracht waren een belangrijk modewoord geworden. Het houdt simpel uitgelegd in hoe hoog de auto aan de achterkant van de grond staat. Red Bull Racing is altijd koploper geweest met de meeste rake. Mercedes is al jaren de vreemde maar succesvolle eend in de bijt door een auto te hebben die veel dichter op het asfalt staat. Een duidelijk verschil in filosofie tussen beide topteams.

Omdat de regels van 2022 een heel andere vloer van de auto voorschrijven, is het waarschijnlijk ook afgelopen met de hoge rake.

Het verschil in 'rake' tussen de Red Bull en de Mercedes. Foto: Getty Images

De statistieken: Hamilton wint veruit de meeste races

Lewis Hamilton is met de huidige generatie Formule 1-auto's tot nu toe absoluut de dominante coureur. De Engelsman won met nog zes races te gaan al 47 keer, bijna net zoveel als alle andere winnaars bij elkaar. Hamilton pakte vier van zijn zeven wereldtitels in de periode 2017-2021 en is nog in de race (met Max Verstappen) om daar een vijfde titel aan toe te voegen.

Aantal overwinningen per coureur 2017-2021 Lewis Hamilton: 47

Max Verstappen: 16

Sebastian Vettel: 11

Valtteri Bottas: 10

Daniel Ricciardo: 4

Charles Leclerc: 2

Sergio Pérez: 2

Kimi Räikkönen: 1

Pierre Gasly: 1

Esteban Ocon: 1

Mercedes dominant bij de teams

Het is geen verrassing dat Mercedes de dominante fabrikant is in het tijdperk 2017-2021. Maar liefst 57 keer kwam een auto van het team van Toto Wolff als eerste over de finish. Alle constructeurstitels in deze periode waren ook voor Mercedes. Alleen in 2017, 2018 (door Ferrari) en 2021 (door Red Bull) kreeg het team van Hamilton enige serieuze tegenstand.

Aantal overwinningen per team 2017-2021 Mercedes: 57

Red Bull: 20

Ferrari: 14

Racing Point: 1

AlphaTauri: 1

McLaren: 1

Succesvolste auto: de Mercedes W11

De succesvolste auto uit de huidige generatie is dan ook een Mercedes: de W11 uit 2020. De voor het eerst zwart gespoten bolide won 76,5 procent van alle races in het door de coronapandemie ingekorte seizoen: Hamilton was elf keer de beste en zijn teamgenoot Valtteri Bottas twee keer.

De auto werd gekenmerkt door het DAS-systeem, waarmee de coureurs de banden konden opwarmen door het stuur naar voor en achter te bewegen. Dat is vanaf dit seizoen verboden.

De Mercedes W11 in zijn oorspronkelijke kleuren tijdens de testdagen in 2020. Foto: Getty Images

De snelste auto's ooit?

"Ik ga de rondetijden wel missen. Deze auto's zijn ontzettend snel", zei Verstappen donderdag over het naderende afscheid. Op verreweg de meeste circuits is het ronderecord - dat alleen tijdens de race kan worden verbeterd - in de afgelopen jaren aangescherpt. Alleen in Bahrein, Monza en Turkije is het record nog in handen van oudere auto's.

De verwachting is dat de auto's van 2022 een paar seconden per ronde langzamer zijn en dat de ronderecords voorlopig dus niet meer worden verbeterd. Daar staat wel wat tegenover: het racen was niet altijd goed met de huidige generatie. "Dat komt doordat je elkaar niet goed kunt volgen door alle aerodynamische verstoring", aldus Verstappen.

Max Verstappen op snelheid in Oostenrijk in 2021. Foto: Getty Images

Galerij: de mooiste auto's uit de jaren 2017-2021

2017: Carlos Sainz in de alom geprezen Toro Rosso. Foto: Getty Images

2018: De Ferrari zonder veel sponsorstickers viel in de smaak. Foto: Getty Images

2019: De Haas was niet snel, maar de goud-zwarte kleuren stonden de auto goed. Foto: Getty Images

2020: Red Bull heeft al jaren min of meer dezelfde kleuren, maar dat maakte de RB16B niet minder fraai. Foto: Getty Images