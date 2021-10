Met nog zes races te gaan is de titelstrijd tussen WK-leider Max Verstappen (262,5 punten) en nummer twee Lewis Hamilton (256,5 punten) ongemeen spannend. Om beter zicht op het duel tussen de Red Bull-coureur en de kopman van Mercedes te krijgen, zet NU.nl de belangrijkste cijfers op een rij.

Een eerste verschil wordt door Verstappen al gemaakt in de kwalificaties en sprintraces. De Nederlander heeft dit seizoen aanzienlijk vaker poleposition gepakt dan zijn grote titelrivaal Hamilton.

Maar het gemiddelde van de twee kemphanen laat zien hoe dicht ze eigenlijk bij elkaar zitten. Verstappen was over het hele seizoen gemiddeld 0,019 seconden sneller dan Hamilton. De betere gemiddelde startpositie dankt Verstappen ook aan zijn goede start in de sprintrace op Silverstone (en de slechte start van Hamilton in de sprintrace op Monza). Het leverde de Nederlander twee keer de eerste startpositie voor de hoofdrace op.

Snelste in de kwalificatie Max Verstappen: 6 keer

Lewis Hamilton: 4 keer

Gemiddelde voorsprong of achterstand in kwalificatie* Max Verstappen kwalificeerde zich gemiddeld 0,019 seconden vóór Lewis Hamilton

Gemiddelde startpositie op de startgrid Max Verstappen: 2,9

Lewis Hamilton: 3,1

Winst in de sprintrace op Silverstone leverde Max Verstappen de eerste startplaats op. Winst in de sprintrace op Silverstone leverde Max Verstappen de eerste startplaats op. Foto: Getty Images

Voorsprong Verstappen wat betreft aantal overwinningen

Verstappen heeft niet alleen de meeste punten, maar ook de meeste overwinningen van dit seizoen achter zijn naam staan. Hij was zeven keer de beste: in Emilia-Romagna, Monaco, Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk, België en Nederland. Hamilton stelt daar vijf zeges tegenover: hij won de GP van Bahrein, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië en Rusland.

Verstappen heeft ook de kortste reeks zonder zege, al loopt die reeks nu nog. Drie races op rij moest de Red Bull-coureur de overwinning aan iemand anders laten. Hamilton heeft twee reeksen van vier GP's waarin hij niet won.

Overwinningen Max Verstappen: 7

Lewis Hamilton: 5

Langste reeks zonder zege Max Verstappen: 3 races op rij (nog gaande)

Lewis Hamilton: 4 races op rij (2 keer)

Consistentie Verstappen goed zichtbaar

Consistentie is cruciaal tijdens een titelstrijd. Verstappen stond inclusief zijn zeven overwinningen in totaal twaalf keer op het podium. Hamilton deed het met elf podiumplaatsen niet veel slechter.

Bij de gemiddelde eindklassering is een groter verschil te zien. Verstappen finisht dit seizoen gemiddeld als tweede. Dat is ook zijn laagste klassering als de Nederlander niets overkomt. Dat gebeurde wel in Azerbeidzjan (klapband in leidende positie), Groot-Brittannië (in leidende positie aangetikt door Hamilton), Hongarije (slachtoffer van startcrash) en Italië (samen met Hamilton eraf). In alle andere races werd Verstappen eerste of tweede.

Hamilton is ook consistent, maar kan Monaco (slechte kwalificatie en strategie), Oostenrijk (probleem met de auto) en Turkije (vijfde na motorwissel) en zelfs de derde plaats in de afgelaste Belgische GP als zwakkere optredens zien.

Podiumplaatsen Max Verstappen: 12

Lewis Hamilton: 11

Gemiddelde eindklassering Max Verstappen: 2 in 13 gefinishte races

Lewis Hamilton: 3,2 in 15 gefinishte races

De klapband van Max Verstappen in Azerbeidzjan was zeer kostbaar. De klapband van Max Verstappen in Azerbeidzjan was zeer kostbaar. Foto: Getty Images

Verstappen meer aan de leiding dan de andere coureurs bij elkaar

In het hele seizoen werden tot nu toe 934 ronden verreden (exclusief sprintraces); in nipt de helft daarvan was Verstappen de leider. Dat is meer dan alle andere coureurs (onder wie uiteraard Hamilton) bij elkaar.

Hamilton reed wel meer ronden dan Verstappen in 2021. Het belangrijkste verschil: de uitvalbeurten van Verstappen op Silverstone en in Azerbeidzjan. De enige keer dat Hamilton de finish niet haalde, was op Monza. Toen schoot hij samen met zijn titelrivaal van de baan.

Ronden aan de leiding (van 934 ronden) Max Verstappen: 469 (50,2 procent)

Lewis Hamilton: 133 (14,2 procent)

Gereden ronden (van in totaal 934) Lewis Hamilton: 906

Max Verstappen: 848

Verschil in punten onder de streep is niet helemaal representatief

Als we kijken naar het belangrijkste cijfer - het aantal punten in de WK-stand - dan heeft Verstappen als leider een voorsprong, maar geen buffer. Zelfs met een tweede plaats achter Hamilton in de GP van de Verenigde Staten zou de Nederlander de leiding weer verliezen.

Omdat beide coureurs vrij consistent zijn en vaak om de eerste twee plaatsen knokken, is een klein aantal momenten doorslaggevend geweest. Dat waren uiteraard het eerder vermelde puntenverlies van Verstappen in Azerbeidzjan en Silverstone en het feit dat hij slachtoffer werd van een remfout van Valtteri Bottas in Hongarije. Rekenend vanuit de positie waarop Verstappen op dat moment reed, verloor hij in drie races 68 punten.

Hamilton profiteerde bovendien van een zeer gelukkige rodevlagsituatie in Emilia-Romagna, die hem een ronde achterstand bespaarde na een langdurig uitje in de grindbak. Dat leverde de Engelsman achttien punten op. De uitkomst van de crash met Verstappen op Silverstone was natuurlijk ook zeer positief voor de zevenvoudig wereldkampioen, die daardoor 25 punten meer scoorde dan zijn titelrivaal.

Een buitje op het juiste moment

Het zat Hamilton niet alleen maar mee. Een klein probleem met de auto in Oostenrijk kostte de Brit een tweede plaats. In Azerbeidzjan kon hij niet profiteren van de klapband bij Verstappen, doordat hij bij de herstart per ongeluk een knopje op zijn stuur had ingedrukt. In Rusland leverde de regen in de slotfase Hamilton dan wel weer de zege op, maar Verstappen profiteerde nog meer van die bui.

Datzelfde kan worden gezegd van de natte baan in Turkije. Hamilton kon daar na een gridstraf het potentieel van zijn auto niet net zo goed benutten als op een droge baan. Het gladde asfalt kwam Verstappen in een weekend waarin zijn auto niet opperbest functioneerde weer niet zo slecht uit.

Maar onder de streep had Verstappen een grotere voorsprong moeten hebben, wat niet alleen wordt ondersteund door de balans tussen pech en geluk, maar uiteraard ook door de cijfers. Uit vrijwel alle statistieken blijkt dat de Nederlander een beter seizoen draait dan zijn grote titelrivaal.

*Gerekend zonder de kwalificatie in Rusland, waar Verstappen door een motorwissel geen rondetijd zette.