Max Verstappen evenaart komend weekend Sebastian Vettel met zijn 113e Grand Prix als Red Bull-coureur. De Nederlander schreef de Grand Prix van de Verenigde Staten nog nooit op zijn naam. Lewis Hamilton heeft met vijf overwinningen de meeste zeges in Austin gepakt, maar zijn laatste overwinning op Amerikaanse bodem was alweer vier jaar geleden.

Alle keren dat Verstappen de finish haalde op het Circuit of the Americas, eindigde hij op de vierde plek op hoger. In 2015 evenaarde hij als Toro Rosso-coureur zijn beste seizoensresultaat met de vierde plek in Austin. Na de afgelopen twee edities mocht hij zich op het podium melden.

Hamilton mocht al zes keer naar de hoogste trede van het ereschavot bij de Amerikaanse Grand Prix. Alleen de Grand Prix van Hongarije (acht zeges), de Grand Prix van Groot-Brittannië (acht zeges) en de Grand Prix van Canada (zeven zeges) wist hij vaker te winnen.

Verstappen nam met zijn tweede plek in Turkije de leiding in het WK weer over van Hamilton. In negentien van de laatste twintig seizoenen werd de coureur die na zestien GP's bovenaan stond ook wereldkampioen. Alleen in 2010 gebeurde dat niet: Ferrari-coureur Fernando Alonso stond toen na zestien races bovenaan, maar Red Bull-rijder Vettel werd wereldkampioen.

Verstappen rijdt dit weekend zijn 113e Grand Prix als Red Bull-coureur. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Vettel, die tussen 2009 en 2014 ook 113 GP's voor de energiedrankfabrikant afwerkte. Alleen Mark Webber kwam met 129 races vaker in actie voor het Oostenrijkse team.

Alle races in Austin zijn gewonnen vanaf de eerste startrij

Hoewel de Grand Prix van de Verenigde Staten dit jaar voor de 42e keer wordt gehouden, is het pas de negende race die plaatsvindt op het Circuit of the Americas in Austin. De Formule 1-coureurs reden eerder op de circuits in Sebring (1959), Watkins Glen (1961-1980) en Indianapolis (2000-2007).

Naast Hamilton hebben slechts drie andere coureurs gewonnen op 'COTA': Vettel namens Red Bull Racing in 2013, Ferrari-coureur Kimi Räikkönen in 2018 en Mercedes-rijder Valtteri Bottas in 2019. De Grand Prix van de Verenigde Staten ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie.

Als Hamilton komend weekend finisht, heeft hij meer Formule 1-kilometers gereden dan Michael Schumacher (80.923 om 81.188). Alleen Räikkönen (90.955) en Alonso (88.258) legden meer kilometers af tijdens hun carrière.

Inhaalacties zijn er in de afgelopen jaren genoeg geweest op het Circuit of the Americas, maar voor winst lijkt een goede kwalificatie cruciaal. Alle voorgaande acht races in Austin werden gewonnen door een coureur die vanaf de eerste startrij vertrok: vier keer van poleposition en vier keer van de tweede plek.