In het zuiden van de Verenigde Staten is het nog volop zomer. Deze week komt de middagtemperatuur in Austin, Texas, dagelijks rond of zelfs net boven de 30 graden uit en zondag tijdens de race kan het zelfs 32 graden zijn. De kans op een bui is klein, maar is vooral zondag niet helemaal uitgesloten.

Tijdens de drie vrije trainingen is het droog en erg warm. Bij de eerste vrije training op vrijdag is het circa 27 graden, maar in de middag klimt het kwik naar 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend heet aan. Ook tijdens de kwalificatie is het heet en benauwd. Zeer waarschijnlijk blijft het droog, maar in de avond is de buienkans wat groter. Ook op zondag is de kans groot dat het droog blijft. De neerslagkans is slechts 10 procent. Het is opnieuw drukkend en heet met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Het asfalt wordt uiteraard nog veel heter. Tijdschema GP Verenigde Staten: Vrijdag 18.30-19.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 22.00-23.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 20.00-21.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 23.00-0.00 uur: Kwalificatie

Zondag 21.00 uur: Race