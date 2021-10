In het zuiden van de Verenigde Staten is het nog volop zomer. Dit weekend komt de middagtemperatuur in Austin, Texas, dagelijks rond of zelfs net boven de 30 graden uit en zondag tijdens de race kan het zelfs 34 graden zijn. Het blijft zeer waarschijnlijk droog.

Tijdens de vrije trainingen was het al tropisch heet en ook zaterdag tijdens de kwalificatie en zondag bij de race loopt de temperatuur flink op. Zaterdag wordt het 31 graden en zondag wordt het nog warmer. De race vindt precies tijdens de heetste uren van de dag plaats en op dat moment is het maar liefst 34 graden. Het asfalt wordt nog veel heter. De kans dat het droog blijft is groot en als er een bui valt, dan stelt dat niet veel voor. Daarnaast is de luchtvochtigheid zeer hoog en staat er een zwakke tot matige zuidenwind. Al met al zijn dat factoren die het alleen maar heter aan laten voelen voor de coureurs en de toeschouwers. Tijdschema GP Verenigde Staten: Zaterdag 20.00-21.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 23.00-0.00 uur: Kwalificatie

Zondag 21.00 uur: Race