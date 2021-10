In Austin staat dit weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. Renger van der Zande, coureur in de Amerikaanse IMSA-klasse, beantwoordt vijf vragen over de race op het Circuit of the Americas (COTA).

In hoeverre is COTA een uitdagend circuit om op te rijden?

"Eigenlijk is het een heel on-Amerikaans circuit. Op de meeste banen hier ligt een klein randje gras met daarachter meteen een muur. Het zijn vrij gevaarlijke circuits. COTA lijkt meer op een Europese baan en is een stuk veiliger, maar heeft daardoor ook track limits."

"Een paar jaar geleden zagen we Max Verstappen op spectaculaire wijze Kimi Räikkönen inhalen tijdens de laatste fase van de race, waarbij hij de track limits overschreed. Op een normaal circuit in de VS zou hij daarvoor over het gras hebben moeten rijden."

De layout van het Circuit of the Americas (COTA). De layout van het Circuit of the Americas (COTA).

Hoe verhoudt COTA zich ten opzichte van andere Amerikaanse circuits?

"Toen mijn teamgenoot Kevin Magnussen in de VS kwam rijden, zei hij tegen me: 'In de Formule 1 gingen we overal ter wereld naar circuits en overal waar we kwamen zagen deze circuits er ongeveer hetzelfde uit.' Dat maakte het een beetje saai. In Amerika racen we juist vaak op oldskool banen, vergelijkbaar met Zandvoort. En die circuits zijn spannender en uitdagender."

"Austin is voor Amerikaanse begrippen een vreemde eend in de bijt, maar tegelijkertijd wel een van de mooiste circuits op de Formule 1-kalender. Het circuit heeft een geweldige eerste sector, met veel razendsnelle bochten achter elkaar. Ook zitten er veel hoogteverschillen in. Kijk naar de eerste bocht: dat is echt een kuitenbijter als je daar omhoogloopt. Wat dat betreft is COTA een heel mooie baan en ook nog eens in een heel leuke stad."

"Ik merk ook dat de Formule 1 hier in de afgelopen jaren steeds populairder aan het worden is en dat komt volledig door de Netflix-serie Drive to Survive. Sindsdien word ik door Amerikanen ook regelmatig aangesproken over Max (Verstappen, red.)."

De aanloop naar de eerste bocht op COTA loopt een flink stuk omhoog. De aanloop naar de eerste bocht op COTA loopt een flink stuk omhoog. Foto: Red Bull

Als we naar Red Bull en Mercedes kijken, kan je dan zeggen dat een van die teams COTA beter zou moeten liggen?

"Als ik naar Turkije kijk, waar de laatste race werd verreden, dan zeg ik Mercedes vanwege hun topsnelheid. Waar dat opeens vandaan komt, is mij echt een raadsel. Ook als we naar eerdere resultaten kijken, heeft Mercedes en met name Lewis Hamilton hier altijd goed gepresteerd. Red Bull heeft met Max Verstappen als troef natuurlijk wel een razendsnelle coureur in handen, maar het zal heel lastig worden."

Renger van der Zande won in 2019 samen met onder meer Fernando Alonso de 24 uur van Daytona. Renger van der Zande won in 2019 samen met onder meer Fernando Alonso de 24 uur van Daytona. Foto: Getty Images

Moet Red Bull zich zorgen maken gezien de snelheid van Mercedes in Istanboel?

"Nog niet direct, maar misschien moet Red Bull zich na COTA wel zorgen gaan maken. Als Mercedes daar weer razendsnel blijkt te zijn, zal die lijn zich voor de rest van het jaar doortrekken. Tegelijkertijd vind ik wel dat Red Bull de constante factor heeft en op een constanter niveau dan Mercedes presteert, bijvoorbeeld als het gaat om de pitstopstrategie. Maar dit gaat een belangrijk weekend richting het eind van het seizoen worden."

Winnaars GP van de Verenigde Staten 2019 - Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 - Kimi Räikkönen (Ferrari)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2013 - Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 - Lewis Hamilton (McLaren)

Van welk team buiten Mercedes en Red Bull verwacht je dit weekend het meest?

"AlphaTauri zou wel eens een konijn uit de hoge hoed kunnen toveren. Dat team presteert dit jaar opvallend sterk. Maar als ik er één team uit moet pikken, dan zou ik voor McLaren gaan. Buiten Mercedes en Red Bull maken zij de sterkste indruk dit jaar."