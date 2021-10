Max Verstappen maximaliseerde zondag in de Turkse Grand Prix zijn kansen en nam met een tweede plaats de leiding over van Lewis Hamilton in de titelstrijd. Toch maakt men zich bij Red Bull terecht zorgen over de snelheid van Mercedes. Maar er zijn ook aanknopingspunten.

Opvallend genoeg leek het team van de als vijfde gefinisthe Hamilton en de uiteindelijke winnaar Valtteri Bottas dit weekend in Turkije ook sterk omdat Red Bull juist tegenviel. Het gat tussen de snelste Mercedes en de snelste Ferrari en AlphaTauri was bijvoorbeeld niet groter dan gebruikelijk is dit seizoen, terwijl Verstappen zich maar maar nipt voor Charles Leclerc en Pierre Gasly wist te kwalificeren.

Het gebrek aan snelheid leek ook meer in de auto van Verstappen te zitten. Sergio Pérez reed namelijk relatief tot de kop op zijn 'normale' niveau en beleefde onder streep zelfs een goed weekend met een podiumplaats en eindelijk eens een belangrijke rol in de titelstrijd tegen Hamilton.

Verstappen stelde na afloop van de race inderdaad vast dat hij niet competitief genoeg was in Turkije, en voegde daar aan toe dat Mercedes een stap heeft gezet. Teambaas Christian Horner ging nog verder door openlijk zijn vraagtekens te zetten bij de snelheid van Mercedes op de rechte stukken die, volgens Horner althans- sinds de race op Silverstone al flink hoger is dan die van zijn eigen auto's. De topteams bestuderen elkaar voortdurend en kunnen met dank aan gps-gegevens zien hoe snel de concurrentie is.

Eerder werd al bekend dat Red Bull vragen heeft gesteld bij de FIA over een manier waarop Mercedes lucht zou koelen die de motor sneller maakt, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Voorlopig lijkt het team van Verstappen genoegen te moeten nemen met de lezing dat Mercedes binnen de regels opereert.

Resterende Grands Prix 24 oktober: Verenigde Staten

7 november: Mexico

14 november: Brazilië

21 november: Qatar

5 december: Saoedi-Arabië

12 december: Abu Dhabi

Strategie bij Red Bull duidelijk beter dan bij Mercedes

Toch zijn er ook met de zorgen om de snelle Mercedes aanknopingspunten om Verstappens titelkansen zeer reëel te houden.

In de eerste plaats lukte het Mercedes zondag in Turkije net als eerder op Monza opnieuw niet om het surplus aan snelheid echt te benutten. Dit keer werd het team vooral gehinderd door zorgen om de betrouwbaarheid en de motorwissel bij Hamilton die door uit voortvloeide. Daar kwam vervolgens weer strategisch gestuntel bij kijken, omdat Hamilton en de strategen het juiste moment misten om de pitstop te maken. De Brit gaf achteraf toe dat het beter was geweest om een pitstop te maken toen zijn teammaat Bottas, Verstappen en Pérez dat ook deden.

Zo gesmeerd lopen deze keuzes dit jaar niet bij Mercedes. In Rusland bijvoorbeeld wist zijn team Hamilton met moeite te overtuigen om in de slotfase naar intermediates te wisselen. Het toppunt van strategische missers was natuurlijk de komische herstart in Hongarije, waarbij Hamilton als enige op de startgrid stond terwijl de rest de pits opzocht voor droogweerbanden.

Bij Red Bull en Verstappen verlopen deze zaken tot dusver juist perfect. Dat begon zondag met wat realisme. Het team besefte al vroeg in de race dat er tegen Bottas weinig uit te richten viel en sommeerde hun kopman om banden te sparen. Vervolgens werd de Limburger in ronde 36 naar binnen gehaald toen de kans zich voordeed om voor Hamilton weer de baan op te komen, wat Mercedes voor het blok zette. Die kozen ervoor om hun coureur door te laten rijden.

Ook in Rusland kiende Verstappen zijn pitstop perfect uit en profiteerde hij net als in Turkije optimaal van natte omstandigheden. Het bewijs dat de snelste auto niet altijd cruciaal is om in de titelrace te blijven. Na drie niet heel competitieve races op rij is Verstappen netto drie punten uitgelopen op Hamilton.

Lewis Hamilton was zondag niet tevreden met de strategie van Mercedes Lewis Hamilton was zondag niet tevreden met de strategie van Mercedes Foto: Getty Images

Tijd voor Verstappen om echt terug te slaan

Met zijn voorsprong van zes punten heeft de Limburger net niet genoeg buffer om een keer tweede te worden achter zijn titelrivaal zonder de leiding in de WK-stand op te moeten geven. En de kans dat hij nog een keer achter Hamilton finisht is groot.

Tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort was de WK-leider namelijk voor het laatst echt de snelste en ondanks een gebrek aan meetmomenten door gridstraffen en natte kwalificaties tekent zich een duidelijk beeld af dat Mercedes momenteel de beste auto heeft.

Zeker sinds de zomerstop heeft het team van Toto Wolff de meeste zwaktes uit de W12 gehaald. De auto kan in de tweede seizoenshelft duidelijk met minder neerwaartse kracht toe dan in het begin van het seizoen, wat de hogere topsnelheid deels verklaard. Verstappen kreeg het in Istanboel juist nooit voor elkaar om de juiste afstelling te vinden. De RB16B van Red Bull is een unieke auto op de grid met zijn hoge 'rake', de extreem hoge achterkant. Dat levert veel voordelen op, maar in Turkije leek het de Nederlander vooral dwars te zitten.

Horner keek daarom uit naar de races in Mexico en Brazilië, waar Red Bull weer sterk mag worden verwacht. En dat komt gelegen. Het wordt tijd voor Verstappen om weer eens echt terug te slaan. Race in race uit alleen de schade beperken kan wel eens net te weinig zijn om Hamilton van zijn achtste wereldtitel af te houden.