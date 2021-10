Hoewel hij zondag in Istanboel als tweede mag starten en Lewis Hamilton buiten de top tien begint, wordt het voor Max Verstappen nog een zware klus om de Brit achter zich te houden. Mercedes is dit weekend veel sterker dan Red Bull Racing op Istanbul Park.

Of Hamilton vanaf zijn elfde startplek nog op het podium kan komen? Verstappen hoefde tijdens een persmoment met Nederlandse media in Istanboel niet lang over zijn antwoord na te denken. "Ja, natuurlijk. Ik denk dat de kans heel groot is dat Hamilton morgen op het podium staat", zei de zeventienvoudig Grand Prix-winnaar.

"Zij (Mercedes, red.) hebben zo veel meer snelheid dan de rest. Op een gegeven moment zie ik Lewis wel verschijnen als ik in mijn spiegels kijk."

Om dat podium te bereiken zal Hamilton wel een flink aantal coureurs moeten inhalen. Onder meer Charles Leclerc (derde), Fernando Alonso (vijfde) en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez (zesde) staan voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Verstappen zal moeten hopen dat een van deze coureurs in staat is om Hamilton een aantal rondes op te houden. "Maar zij zijn zo veel sneller", herhaalde de Limburger nog maar eens.

"Niet alleen over één ronde, maar ook in de langere runs. En ook op de rechte stukken is hun snelheid enorm. 'Checo' (Pérez, red.) zit in hetzelfde schuitje als ik. Hij doet zijn best, maar je kan gewoon niet zoveel doen tegen een auto die een halve seconde per ronde harder gaat."

Max Verstappen is dit weekend vooralsnog niet in staat om de Mercedes-coureurs bij te houden. Foto: Getty Images

Verstappen begint op vuile kant van baan

Nadat het Verstappen was gelukt de schade op Mercedes-banen Monza en Sotsji te beperken, leek Istanbul Park een circuit te zijn waar de Nederlander weer kan inlopen op titelrivaal Hamilton, die twee punten voorsprong heeft in het wereldkampioenschap. Door de gridstraf van Hamilton - hij moet als als elfde starten door een motorwissel - is dat nog steeds mogelijk, maar duidelijk is dat Mercedes ook in Turkije de snellere auto heeft.

Een ander nadeel voor Verstappen is dat hij zondag op de 'vuile kant' van de grid staat. Aan de binnenkant van de startgrid is beduidend minder grip dan aan de buitenkant van de baan, zo merkte de Red Bull-coureur zelf op.

Bovendien zit Leclerc Verstappen het hele weekend al op de hielen. De Monegask heeft in zijn Ferrari sinds Sotsji de beschikking over een verbeterde motor en die krachtbron lijkt uitstekend te werken. Anders dan Verstappen staat Leclerc op de derde plek wél aan de goede kant van de startgrid, achter polesitter Valtteri Bottas.

Mogelijk kan een regenbui nog van waarde zijn voor Max Verstappen. Mogelijk kan een regenbui nog van waarde zijn voor Max Verstappen. Foto: AFP

Regen kan Verstappen mogelijk helpen

Hoewel Verstappen "heel weinig kansen" ziet om te winnen, mag hij nog hopen op een andere factor die we dit weekend al vaker hebben gezien: regen. Volgens Weerplaza is de kans op een bui tijdens de race zo'n 15 procent en in dat geval kan alles zomaar anders zijn.

Tijdens de regenachtige derde vrije training op Istanbul Park zag Verstappen er - ondanks een spin - goed uit, terwijl de Mercedes-coureurs op het natte asfalt nauwelijks in actie kwamen.

Dat een regenbui alles kan veranderen zagen we twee weken geleden in Rusland, waar Lando Norris zijn eerste zege misliep. De jonge Brit van McLaren moest nog vijf rondes voltooien toen het opeens begon te regenen. Norris bleef te lang buiten en viel helemaal terug naar de zevende plaats.

Zover is het voor Verstappen echter nog lang niet, aangezien de kans dus 85 procent is dat het zondag gewoon droog blijft. De Grand Prix van Turkije begint om 14.00 uur.