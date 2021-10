De Grand Prix van Turkije wordt voor Lewis Hamilton de eerste race in ruim drie jaar tijd die hij buiten de top tien moet beginnen. De Brit start bijna nooit in het middenveld, maar wanneer hij dat in die zeldzame gevallen wel doet, weet hij zich meestal naar voren te knokken.

De 36-jarige Hamilton was zaterdag in de kwalificatie op Istanbul Park nipt sneller dan Valtteri Bottas en drie tienden rapper dan Max Verstappen. Door zijn gridstraf vanwege een motorwissel moet hij vanaf de elfde plaats aan de Grand Prix in Istanboel beginnen. Het wordt voor Hamilton pas de zesde keer in vijf jaar tijd dat hij buiten de top tien moet starten.

Lewis Hamilton buiten de top tien op de startgrid Duitsland 2018: van P14 naar P1

Brazilië 2017: van P20 naar P4

Monaco 2017: van P13 naar P7

België 2016: van P21 naar P3

China 2016: van P22 naar P7

Duitsland 2018: Winst dankzij niet-gemaakte pitstop

Hamilton was in de kwalificatie van de Duitse Grand Prix in 2018 stilgevallen en moest daarom vanaf de veertiende plaats aan de race op de Hockenheimring beginnen. Hij had zich al in de top vijf geknokt toen het vijftien rondes voor het einde begon te regenen. Kampioenschaps- en wedstrijdleider Sebastian Vettel - de Ferrari-coureur had op dat moment acht punten voorsprong op Hamilton - vergaloppeerde zich in die omstandigheden en eindigde in de bandenstapels.

In de safetycarsituatie die daaruit ontstond maakten verschillende coureurs een pitstop. Ook Hamilton werd naar binnen geroepen, maar besloot op het laatste moment om toch buiten te blijven. Dat bleek een uitstekende keuze te zijn: de regen zette niet door, waarna Hamilton niet alleen de winst maar ook de leiding in het kampioenschap kon overnemen.

Lewis Hamilton viert feest met zijn fans in 2018 op de Hockenheimring. Lewis Hamilton viert feest met zijn fans in 2018 op de Hockenheimring. Foto: Getty Images

Brazilië 2017: In pits beginnen en bijna op het podium

In 2017 startte Hamilton uit de pits bij de Grand Prix van Brazilië, omdat hij was gecrasht in de kwalificatie. De Mercedes-coureur had zijn vierde wereldtitel op dat moment al op zak. Hamilton haalde verschillende coureurs in de openingsfase in en kreeg zelfs de leiding in handen, omdat hij een andere strategie afwerkte dan de coureurs vooraan.

Nadat ook Hamilton zijn pitstop had gemaakt, viel hij terug naar de vijfde plek. Op zijn nieuwe banden verschalkte hij in de slotfase Verstappen. Vervolgens kwam hij net tekort om de derde plaats van Ferrari-coureur Kimi Räikkönen af te pakken.

Lewis Hamilton crasht in de kwalificatie bij de Braziliaanse Grand Prix in 2017. Lewis Hamilton crasht in de kwalificatie bij de Braziliaanse Grand Prix in 2017. Foto: Getty Images

Monaco 2017: Moeizame inhaalrace in Monte Carlo

Hamilton moest na een moeizame kwalificatie als dertiende beginnen aan de Grand Prix van Monaco in 2017. Ook voor de Brit bleek inhalen op het smalle stratencircuit van Monte Carlo een zware opgave te zijn. Geholpen door zijn strategie maakte Hamilton nog wel wat plaatsen goed, maar hij moest zich tevredenstellen met een zevende plek.

De startopstelling voor de Grand Prix van Turkije: 1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Sergio Pérez (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Lewis Hamilton (Mercedes)

België 2016: Podiumplek na zestig plaatsen gridstraf

Omdat hij verschillende motorcomponenten had laten wisselen, kreeg Hamilton in 2016 op Spa-Francorchamps liefst zestig plaatsen gridstraf. De Mercedes-coureur, die daardoor als 21e moest starten, kon profiteren van een chaotische eerste ronde en lag na een aantal bochten al vijftiende.

Mercedes was dat hele seizoen zeer dominant en ook op Spa waren de 'zilverpijlen' verreweg de snelste auto's. Vooraan reed zijn teamgenoot Nico Rosberg onbedreigd naar de zege, terwijl Hamilton de ene na de andere coureur voorbijging. De inhaalrace stokte op de derde plaats, achter Red Bull-coureur Daniel Ricciardo.

Lewis Hamilton op het podium bij de Grand Prix van België in 2016. Lewis Hamilton op het podium bij de Grand Prix van België in 2016. Foto: ANP

China 2016: Punten na 21e startplek en crash in openingsronde

Hamilton kampte in de kwalificatie van de Grand Prix van China met motorproblemen en moest daardoor als 21e aan de race in Sjanghai beginnen. Tot overmaat van ramp beschadigde hij bij een ongelukkig incident met Sauber-coureur Felipe Nasr ook nog eens zijn voorvleugel in de openingsronde, waardoor hij al bijna een ronde achterstand opliep.

Mercedes koos met Hamilton voor een agressieve pitstopstrategie. De op dat moment drievoudig wereldkampioen had halverwege de race al vier pitstops gemaakt. Op verse banden slaagde hij erin om zich naar voren te knokken, maar tegen het einde van de race kwam hij op zijn oude rubber in de problemen. Hamilton werd in de slotfase nog ingehaald door Räikkönen en Ricciardo, maar zorgde met de zevende plek wel voor een knappe puntenfinish.