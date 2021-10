AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft zich vrijdag tijdens de persconferentie in Istanboel opvallend kritisch uitgelaten over werknemers in de Formule 1 die klagen over de overvolle kalender. De Oostenrijker vindt dat personeel in de koningsklasse van de autosport er juist blij mee moet zijn dat het in de F1 mag werken en niet te veel moet klagen.

"We hebben volgend jaar 23 races op de kalender staan en dat is alleen maar fantastisch", zei Tost, die in 2015 en aan het begin van 2016 Max Verstappen onder zijn hoede had als teambaas van Toro Rosso. "De Formule 1 heeft geweldig werk geleverd door dit voor elkaar te krijgen. Ik kijk er erg naar uit."

Het Formule 1-seizoen van dit jaar bestaat al uit een recordaantal van 22 races en volgend jaar komt daar nog een extra Grand Prix bij. In acht van die Grand Prix-weekends wordt bovendien een sprintrace gehouden.

Daardoor zou de druk op de monteurs en werknemers van de teams nog groter worden, luidde de kritiek de afgelopen week. Tost wilde daar totaal niet in meegaan. "De mensen op het circuit zijn onderdeel van een raceteam", vervolgde de Oostenrijker.

"Ze zouden allemaal blij moeten zijn dat we überhaupt naar zo veel races kunnen gaan in deze tijd en moeten hopen dat we zo veel mogelijk races kunnen rijden. Natuurlijk moeten we ook goed voor onze mensen zorgen, maar dat doen we ook. Zo zijn de monteurs in de meeste gevallen gewoon drie of vier dagen vrij na de Grands Prix."

'Was vroeger echt niet beter dan nu'

De 65-jarige Tost, teambaas van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda, benadrukte in zijn relaas dat de werknemers van de teams in eerdere decennia echt niet meer dagen thuis waren dan nu het geval is. Hoewel de kalender destijds uit minder Grands Prix bestond, mochten de teams wel ongelimiteerd testdagen afwerken.

"Daardoor ontstond vaak de situatie dat teams direct na afloop van een Grand Prix weer naar een ander circuit moesten reizen om daar te gaan testen. Het was toen echt niet beter dan nu. We zouden allemaal blij moeten zijn dat we in deze tijd in de positie zitten dat we naar 23 races mogen gaan. Als iemand dat niet aankan, moet diegene maar weggaan."

