Met de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Turkije achter de rug kan er een eerste balans worden opgemaakt. Deze drie zaken vielen op tijdens de eerste dag in Istanboel.

1. Red Bull heeft de afstelling bij Verstappen niet op orde

Max Verstappen voorspelde een lange avond voor zijn monteurs. De Red Bull moet grondig onder handen genomen worden, want de afstelling waarmee de Nederlander vrijdag reed, was niet goed. Teambaas Christian Horner gaf toe dat zijn team zich had vergist in hoeveel grip Istanbul Park dit seizoen levert. Daarmee konden alle data die vorig seizoen waren verzameld de prullenbak in.

Als een circuit veel meer grip levert, wordt de baan logischerwijs sneller. Dat was vrijdag goed te zien. De snelste tijd van Lewis Hamilton was bijna vijf seconden onder die van Verstappen in de tweede training een jaar geleden. Een gigantisch verschil. Dat heeft gevolgen voor de hele afstelling van de auto, dus hoe steil de vleugels zijn afgesteld, hoezeer de neerwaartse kracht de auto op het asfalt drukt en vooral hoe stijf de vering is. Het lijkt erop dat Mercedes en Ferrari hier beter op waren voorbereid dan Red Bull. Daarom had Verstappen veel te klagen over de balans.

Maar er is nog geen man overboord. De simulator op de fabriek in Milton Keynes staat ongetwijfeld al volop te draaien (met waarschijnlijk Alexander Albon achter het stuur) om het team in Istanboel te helpen met de juiste afstelling.

Max Verstappen was vrijdag niet tevreden over de balans in zijn auto. Max Verstappen was vrijdag niet tevreden over de balans in zijn auto. Foto: Getty Images

2. Ferrari lijkt sterk, maar de bevestiging volgt zaterdag

De ster van de show was vrijdag niet Hamilton, maar Charles Leclerc, en dan vooral zijn stevig verbeterde Ferrari-motor. Hoewel de Italiaanse renstal er alles aan heeft gedaan om niet te hoog op te geven over zijn nieuwe hybride systeem, liet Leclerc in Rusland met een fraaie inhaalrace al zien dat de Ferrari wel degelijk een stap heeft gezet.

Ferrari heeft er soms een handje van om op vrijdag met sterkere motorstanden te rijden dan bijvoorbeeld Mercedes en Red Bull, dus de uiteindelijke snelheid kan zaterdag in de kwalificatie iets tegenvallen. Tegelijkertijd reed Leclerc zijn snelste tijd op al zeven ronde oude softbanden en waren ook de tijden van de Monegask op de langere runs met de mediumbanden gelijkwaardig aan die van Hamilton.

Mocht de tweevoudig Grand Prix-winnaar echt op de eerste startrij belanden, dan heeft Leclerc een groot voordeel: in tegenstelling tot bijvoorbeeld Verstappen of Hamilton heeft hij niets te verliezen.

Alleen Ferrari zelf weet nog hoeveel winst er is geboekt met de verbeterde motor. Alleen Ferrari zelf weet nog hoeveel winst er is geboekt met de verbeterde motor. Foto: Getty Images

3. Motorwissel van Hamilton bevestigt betrouwbaarheidszorgen bij Mercedes

Hamilton acteerde donderdag op de persconferentie nog op zijn kenmerkende wijze dat een gridstraf vanwege een motorwissel aanstaande was. De kans is groot dat hij toen al wist dat Mercedes het wel wilde gaan doen. De uitleg van het team om juist in Istanboel te wisselen klonk logisch, al zijn er twee manieren om er naar te kijken.

Volgens Mercedes is er sprake van een win-winsituatie. Het team verwacht competitief te zijn op Istanbul Park en denkt ook dat het er makkelijk inhalen is. Hamilton zou zich daarom makkelijk naar voren moeten kunnen werken. Dus waarom niet hier al de straf inlossen?

Anderzijds bevestigt deze wissel dat er wel degelijk zorgen om de betrouwbaarheid zijn bij Mercedes. Verstappen moest in Sotsji wel naar zijn vierde krachtbron omdat hij er simpelweg nog maar één had, terwijl Hamilton nog over twee 'power units' beschikte. Er was qua slijtage dus geen echte noodzaak om het nu al te doen, zeker omdat er nog circuits komen (vooral Mexico) die op het eerste gezicht logischer voor Mercedes zijn voor een wissel.

Of was er juist wel noodzaak omdat Mercedes betrouwbaarheidsproblemen heeft? Valtteri Bottas kreeg in Sotsji al zijn vijfde motor. Deze zet leek in eerste instantie bedoeld om de achteraan startende Verstappen dwars te zitten, maar was toch - zo sijpelt uit Mercedes naar buiten - echt noodzakelijk omdat de motor al te veel kuren vertoonde. De vraag is nu welke gevolgen dat kan hebben voor de rest van het seizoen.

Lewis Hamilton was de snelste in beide vrije trainingen, maar weet dat hij minimaal als elfde start. Lewis Hamilton was de snelste in beide vrije trainingen, maar weet dat hij minimaal als elfde start. Foto: Getty Images