Coureurs klaagden vorig jaar steen en been over het gladde asfalt op Istanbul Park, maar na de vrije trainingen van vrijdag was al die kritiek verdwenen. Hoe kan het dat de rijders elf maanden na de Grand Prix van Turkije wél grip hebben in Istanboel?

McLaren-coureur Lando Norris had vrijdag twee bochten nodig om tot de conclusie te komen dat de baan een stuk beter aanvoelde dan vorig jaar. "Ik heb echt veel meer grip", zei de Brit tegen zijn team over de boordradio. Even later meldde Max Verstappen al in de eerste bocht hetzelfde.

Ook in de tijden was het verschil in grip goed terug te zien. Verstappen klokte een jaar geleden in de tweede vrije training met 1.28,330 de snelste tijd. Lewis Hamilton kwam vrijdagochtend in de eerste sessie al tot 1.24,178 en in de middag deed hij daar met 1.23,804 nog een schepje bovenop.

Istanbul Park kreeg er vorig jaar flink van langs van de coureurs. Het Turkse circuit was als noodoplossing op de kalender gekomen vanwege de vele geschrapte races die door de coronapandemie niet konden worden gehouden. "Het voelde de hele tijd alsof ik op ijs aan het rijden was", zei Verstappen donderdag nog op de persconferentie.

"Toen ik hoorde dat Turkije terugkwam op de kalender, was ik blij, want het was vroeger altijd een van mijn favoriete banen bij de Formule 1-game. Maar in de omstandigheden van vorig jaar haalde ik er weinig voldoening uit."

Lewis Hamilton was vrijdag zeer te spreken over het asfalt op Istanbul Park. Lewis Hamilton was vrijdag zeer te spreken over het asfalt op Istanbul Park. Foto: Getty Images

Verschillende oorzaken zorgen voor meer grip

Een jaar later ziet alles er door verschillende omstandigheden opeens heel anders uit. De baan is inmiddels een jaar en verschillende races ouder, waardoor het asfalt beter is ingereden. Het is dit oktoberweekend ook een paar graden warmer dan tijdens het novemberweekend van vorig jaar, wat de grip ook ten goede komt.

Omdat Pirelli vorig jaar geen data had over bandenslijtage, koos de bandenfabrikant ervoor om de hardste compounds mee naar Turkije te nemen. Dat bleek een foute keuze, aangezien die banden weliswaar voor minder slijtage zorgen, maar ook voor minder grip. Dit jaar heeft Pirelli gekozen voor zachtere banden, de zogeheten C2, C3 en C4, in plaats van de C3, C4 en C5.

Daarnaast heeft Istanbul Park het asfalt bewerkt met een speciale hogedrukreiniger, iets wat normaal gesproken alleen gebruikelijk is op stratencircuits. "Dat zorgt er niet alleen voor dat de baan schoner wordt, maar ook dat de oppervlakte grover wordt", zei coureur Ho-Pin Tung eerder deze week in een vooruitblik op NU.nl "Dit geeft meer grip en energie in de band, maar zorgt ook voor meer slijtage."

Max Verstappen en Lewis Hamilton doen dit jaar bijna niets voor elkaar onder. Max Verstappen en Lewis Hamilton doen dit jaar bijna niets voor elkaar onder. Foto: NU.nl

Hamilton: 'De hoeveelheid grip is intens'

Hoewel verschillende coureurs tijdens de tweede vrije training in de rondte gingen, had vrijdagmiddag geen enkele coureur meer kritiek op het asfalt. Hamilton kwam zelfs superlatieven tekort om het circuit te prijzen. "Ik wist niet wat we konden verwachten, maar het was intens om de hoeveelheid grip hier te voelen. Het voelde fantastisch om op te rijden", was de Mercedes-rijder, zoals wel vaker, opvallend enthousiast.

Overigens is het nog maar zeer de vraag of de coureurs zaterdag ook te spreken zijn over het asfalt. De coureurs staan waarschijnlijk voor een natte training en kwalificatie, wat de baanconditie logischerwijs niet ten goede komt.

Het Grand Prix-weekend in Istanboel wordt zaterdag om 11.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag begint op datzelfde tijdstip de race.