Max Verstappen is blij dat Honda ook komend jaar Red Bull Racing wil blijven steunen. De Japanse motorleverancier gaat het team van Max Verstappen ook in 2022 helpen met het bouwen van de krachtbron.

"Ik heb volle bak vertrouwen in wat Honda levert", zei Verstappen donderdag tijdens een persmoment met Nederlandse media in Istanboel.

Red Bull gaat de motoren zelf in de fabriek in het Engelse Milton Keynes bouwen (onder de naam Red Bull Powertrains), maar krijgt volgend seizoen nog wel hulp van Honda bij de uiteindelijke samenstelling. Daarnaast is er personeel van de Japanners op de circuits om het gebruik van de motoren te begeleiden.

"Het is mooi om te zien dat we op deze manier met elkaar doorgaan, ook al wist ik dat het allang zo besproken was. We zien wel wat ervan komt, maar Red Bull en Honda doen er alles aan om het succesvol te maken", aldus Verstappen.

Honda stopt na dit seizoen na drie jaar officieel als motorpartner van Red Bull. Voor die drie jaren worden de Japanners tijdens de Turkse Grand Prix van dit weekend bedankt met een speciale witte kleurstelling op de auto's.

Max Verstappen en Sergio Pérez rijden dit weekend met een witte Red Bull over Istanbul Park.

'We werken veel meer geïntegreerd samen'

Verstappen benadrukte dat hij nog altijd uitstekend kan samenwerken met de Japanse motorfabrikant. "Ik heb geen zin om Renault af te zeiken, maar we werken veel meer geïntegreerd samen. Zij (de Honda-medewerkers, red.) hebben een andere mentaliteit en dat werkt voor mij goed", vervolgde de zeventienvoudig Grand Prix-winnaar.

Voordat Red Bull in 2019 met Honda begon samen te werken, leverde Renault motoren aan het Oostenrijkse team. Met Renault werden grote successen geboekt - Sebastian Vettel werd van 2010 tot en met 2012 wereldkampioen - maar in de laatste jaren kampte de Franse motorbouwer regelmatig met betrouwbaarheidsproblemen.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije begint vrijdag om 10.30 uur. Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 14.00 uur begint de race.