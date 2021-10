Fernando Alonso is een kleine campagne begonnen tegen het inhalen buiten de baan in de openingsronde van Grands Prix. Volgens de coureur van Alpine moet dat verhinderd worden. De Spanjaard ziet bovendien een verband tussen de nationaliteit van een coureur en of die ergens wel of niet op wordt aangesproken. Om zijn punt te maken, sneed hij in Rusland opzichtig een bocht af.

Het zaadje voor Alonso's frustratie werd vooral geplant in Oostenrijk, waar de Formule 1 dit seizoen twee Grands Prix afwerkte. Bij de eerste race werd de Spanjaard in de eerste bocht ingehaald door Daniel Ricciardo, die daarbij van de baan ging. Een week later deed Charles Leclerc ongeveer hetzelfde.



Ondanks meerdere klachten op de rijdersbijeenkomsten gebeurde er verder niets mee. Alonso besloot daarom in Sotsji de proef op de som te nemen. Bij het aanremmen van bocht twee deed hij niet eens moeite om in te sturen. Resoluut stuurde Alonso zijn Alpine de uitloopzone over, tussen de blokken die daar staan om coureurs af te remmen en weer de baan op.

Het leek alsof de tweevoudig wereldkampioen precies wist wat hij moest doen. En dat was ook zo; gewiekst als hij is, had de Spanjaard het paadje tijdens zijn ronde naar de startgrid al verkend.

Bocht twee in Sotsji: terwijl andere coureurs insturen, kiest Alonso bewust voor de uitloopzone. Bocht twee in Sotsji: terwijl andere coureurs insturen, kiest Alonso bewust voor de uitloopzone. Foto: ANP

'Ik ben een idioot geweest'

Volgens Alonso deed hij het vooral "om er vragen over te krijgen bij de volgende race in Istanboel". "Het was puur om te bevestigen dat als ik dingen doe, dat andere gevolgen heeft", zo liet hij donderdag op een persconferentie weten. Op Istanbul Park wordt dit weekend de Turkse Grand Prix verreden.



"Ik ben een groot gedeelte van het seizoen de idioot geweest, toen ik in de eerste paar races buiten de baan werd ingehaald door meerdere coureurs", ging hij verder.

"Zoals twee keer in Oostenrijk. Hoewel ik er aandacht voor vroeg, gebeurde er niets. En er kwamen ook geen vragen over bij de volgende race", herinnerde de veertigjarige coureur zich. "Nu heb ik het gedaan in Sotsji en komen er meteen vragen. Dat is voor mij de bevestiging."



Volgens de regels is het volstrekt legaal wat Alonso in Sotsji deed. Op het moment dat hij van de baan ging, reed hij achter George Russell en voor het ingaan van de volgende bocht was dat nog steeds zo. Je mag als coureur geen plaatsen winnen door af te snijden.

Afsnijden zonder plekwinst kan toch voordelen opleveren

Maar dat is niet het hele verhaal en dat is precies het punt dat de Alpine-coureur wil maken. Alleen naar gewonnen of verloren posities kijken is te simpel.

Alonso zelf reed bijvoorbeeld op het moment dat hij zijn plan uitvoerde nog naast Lewis Hamilton en Ricciardo op de baan. Doordat hij later kon remmen, omdat hij wist dat hij de bocht toch niet hoefde te halen, liet hij die twee achter zich. Tijdens het remmen reed hij uiteraard nog óp de baan. Het afsnijden volgde daarna pas.



De uitloopzone nemen in een bocht heeft meer indirecte voordelen, zoals een kleiner risico om in de chaotische openingsronde bij een crash betrokken te raken.



Alonso was overigens niet de enige die in Sotsji de eerste bocht afsneed. Max Verstappen deed hetzelfde, iets wat de Nederlander in 2020 ook al liet zien. Carlos Sainz crashte zijn McLaren toen in een poging hetzelfde te doen.



In de Grand Prix van Turkije heeft het weinig zin om de eerste bocht af te snijden, maar de daaropvolgende race in de Verenigde Staten leent zich wel voor wat riante lijnen. Daar kan een wijde lijn in de eerste bocht voordelen hebben, zo liet Carlos Sainz in 2018 zien. De landgenoot van Alonso won daarmee echter te opzichtig plaatsen, waardoor hij een straf kreeg. De kans is groot dat ruim toegepaste regels in de eerste ronde daar weer op de agenda komen.

Fernando Alonso donderdag tijdens de persconferentie in Istanboel. Fernando Alonso donderdag tijdens de persconferentie in Istanboel. Foto: Getty Images

'Verschillende regels voor verschillende coureurs'

De strijd die Alonso voert, is niet alleen gericht tegen de regels in de openingsronde. Hij wil ook een breder punt maken dat hij al eerder heeft aangekaart: volgens de coureur uit Oviedo wordt niet iedereen gelijk behandeld door zowel de wedstrijdleiding als de pers.



In de persconferentie donderdag impliceerde hij dat er nogal wat factoren meespelen bij wie een straf krijgt en wie niet. "Er gelden verschillende regels per coureur. En niet iedereen krijgt dezelfde vragen over dingen die hij op de baan doet", zei de Alpine-coureur.



Alonso benadrukte al eerder in het seizoen dat de Formule 1 een Brits georiënteerde sport is, wat ook geldt voor een groot deel van de media die over de koningsklasse schrijven. Hij waarschuwde Verstappen daarvoor, die net als Alonso jaren geleden in een titelstrijd verwikkeld is met de Engelsman Hamilton.

Norris kreeg alleen een reprimande

Hij sprak niet letterlijk uit dat Britten worden voorgetrokken, maar Alonso verwees wel nadrukkelijk naar de straf die de Engelsman Lando Norris ontliep in Sotsji. De McLaren-coureur miste in de slotfase de ingang van de pitsstraat, maar ging de pits alsnog binnen en reed daarbij vol over de witte lijn die het circuit scheidt van de pitsstraat. Hij kreeg alleen een reprimande.



"Laten we eens kijken naar de volgende coureur die de witte lijn over gaat bij het ingaan van de pitsstraat. Welke nationaliteit hij heeft en welke straf hij krijgt", was de ervaren Spanjaard duidelijk.