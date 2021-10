Charles Leclerc verwacht dat Max Verstappen over tien weken wereldkampioen Formule 1 is. De Monegask heeft het gevoel dat de Nederlander net iets sneller is dan zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Esteban Ocon voorspelt Hamilton als wereldkampioen.

Verschillende coureurs werden donderdag in Istanboel op de persconferentie door NU.nl gevraagd naar hun voorspelling voor de ontknoping van de titelstrijd. Sommige rijders bleven op de vlakte, maar anderen waren juist erg uitgesproken.

"Ik denk dat Max wereldkampioen wordt", zei Ferrari-coureur Leclerc. "Natuurlijk, ze zitten allebei heel dicht bij elkaar. Maar ik heb het gevoel dat Max dit jaar net iets sneller is, al presteert Lewis natuurlijk wel heel constant. Hij is vaak op zijn best wanneer je het niet verwacht."

Leclerc kijkt wel met enige jaloezie naar het gevecht tussen Hamilton en Verstappen. "Het is hartstikke mooi voor de sport, al had ik er graag zelf ook deel van uitgemaakt. Helaas is dat nog niet het geval. Maar wie weet wat er volgend jaar mogelijk is als de regels veranderen."

Verstappen en Hamilton hebben dit jaar al meerdere keren de WK-leiding aan elkaar overgedragen. Dankzij zijn zege bij de vorige Grand Prix in Rusland staat Hamilton bovenaan met een voorsprong van twee punten op de Red Bull-coureur.

'Hoe moet ik nou weten wie wereldkampioen wordt?'

Ocon, die tijdens de persconferentie naast Leclerc zat, voorspelde juist dat Hamilton met zijn achtste titel aan de haal gaat. "Ik denk ook dat Red Bull de snellere auto heeft, maar ik heb veel vertrouwen in Mercedes", aldus de Fransman, die jarenlang onderdeel was van het talentenprogramma van de Duitse renstal.

"Eigenlijk zit het te dicht bij elkaar om een voorspelling te kunnen doen. Vooral voor de fans is deze strijd natuurlijk geweldig om te zien. En natuurlijk wil ik volgend jaar zelf graag meestrijden om de titel."

Kimi Räikkönen, de wereldkampioen uit 2009, wilde zich niet wagen aan een voorspelling. "Hoe moet ik nou weten wie er wereldkampioen wordt?", antwoordde Fin van Alfa Romeo op karakteristieke wijze.

"De sport zou wel heel saai worden als we nu al zouden weten wie de titel gaat pakken, dan kunnen we net zo goed stoppen. Nee, ik zou het echt niet weten."

'In theorie kan ik ook nog wereldkampioen worden'

Hoewel hij er waarschijnlijk zelf ook allang niet meer op rekent, benadrukte Bottas dat hij in theorie steeds kans op de wereldtitel maakt. "Op papier er is er echt nog een mogelijkheid", knipoogde de Fin, die 95,5 punten achterstand heeft op teamgenoot Hamilton. "Maar als het mij niet lukt, moet Lewis het maar worden."

Williams-coureur George Russell denkt dat de ervaring van Hamilton en Mercedes de doorslag gaat geven. "Lewis en Mercedes hebben al zoveel ervaring en weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Aan de andere kant zie ik ook hoe goed en constant Max en Red Bull dit jaar presteren. Maar puur vanwege de ervaring denk ik dat Lewis kampioen wordt."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije begint vrijdag om 10.30 uur. Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 14.00 uur begint de race.