Het belooft een wisselvallig weekend te worden rond de Grand Prix van Turkije. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Istanboel.

Het is behoorlijk wisselvallig in het zuidoosten van Europa. Op de Balkan, maar ook in Griekenland en Italië, is het ronduit nat met soms een forse wind.

Aan het begin van het Grand Prix-weekend ontspringt Turkije de dans. De vrije trainingen op Istanbul Park van vrijdag verlopen zeer waarschijnlijk nog droog, maar een bui is niet helemaal uitgesloten met die wisselvalligheid relatief dicht in de buurt. Het is wisselend bewolkt en de temperatuur stijgt tot 22 graden.

Vanaf vrijdag trekt dat gebied met bewolking en neerslag verder oostwaarts. Vooral zaterdag kunnen de coureurs in Istanboel met buien te maken krijgen. Soms kan het langere tijd aaneengesloten regenen, wanneer de buien langzaam verplaatsen. Door de regen valt de temperatuur met maxima rond 21 graden ook iets lager uit; dat is aan de frisse kant voor Turkse begrippen.

De zondag ziet er inmiddels een stuk droger uit, met in de middag soms ook wat zon. De temperatuur komt in de middag uit op 20 à 21 graden en er waait een matige noorden- tot noordoostenwind.