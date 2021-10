De Grand Prix van Turkije lijkt onder droge omstandigheden te worden verreden, al is er een kleine kans op neerslag. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Istanboel.

De zondag is nat begonnen in Istanboel met flink wat motregen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit het noordoosten. Omdat het koud is, droogt de baan niet snel op. Mogelijk starten de coureurs dus op nat asfalt.

In de loop van de middag wordt het droog en later is er zelfs ruimte voor de zon. Een enkele bui is niet uitgesloten. Op bewolkte momenten is het een graad of 18. De Grand Prix van Turkije begint om 14.00 uur.