De Grand Prix van Turkije lijkt onder droge omstandigheden te worden verreden, al is er een kleine kans op neerslag. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Istanboel.

Zondag start de dag droog. Er is wel veel bewolking en er waait een matige wind uit het noordoosten. In de middag is er wat ruimte voor de zon, maar er kan ook een enkele bui ontstaan. De kans op een bui tijdens de race is zo'n 15 procent. Met voldoende zon wordt het 20 graden. Op bewolkte momenten is het een graad of 18. Zie ook: Red Bull zit mis en Ferrari imponeert: Drie conclusies na de vrijdag in Turkije