Met nog zes Grands Prix te gaan in 2021 stijgt de spanning in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. NU.nl kijkt wie van de twee titelrivalen op de zes nog te bezoeken circuits het beste voor de dag kan komen.

"Het zal aankomen op details", zei Verstappen in Rusland. "Fiftyfifty", schatte teambaas Christian Horner de kansen in van zijn coureur op de zes komende circuits. Het zit met zes punten voorsprong voor Verstappen zeer dicht bij elkaar.

Eerst even een stapje terug naar de zestien reeds verreden races, want daaruit is veel op te maken. Er is een duidelijke onderverdeling te maken van wie waar het snelste was, al kwam dat niet altijd in de race-uitslag tot uitdrukking.

Circuits waarop Verstappen sneller was Bahrein

Monaco

Azerbeidzjan

Frankrijk

Oostenrijk (2x)

Groot-Brittannië

Nederland

Circuits waarop Hamilton sneller was Portugal

Hongarije

Italië

Rusland

Turkije

Circuits waar op het gelijkwaardig was Emilia-Romagna

Spanje

België (niet te beoordelen)

Red Bull vaak sterk in hogesnelheidsbochten

Uit deze onderverdeling zijn een paar zaken op te maken. Zo is Mercedes nog altijd sterk op 'power'-circuits Monza en Sotsji, was het net als in 2020 snel in Portugal en nam het de macht over in Hongarije. Ook in de laatste race in Turkije bleek de snelheid dik in orde in de auto van Hamilton, iets wat sinds de zomerstop opvallend vaak het geval is.



Red Bull toont wel al het hele seizoen dat de auto veel competitiever is dan in de afgelopen seizoenen. Verstappen is daarom sterk waar hij altijd al sterk was, en kon daar nu een paar circuits (Frankrijk, Bahrein, Silverstone) aan toevoegen die normaal vooral tot Mercedes-territorium werden gerekend.



In grote lijnen komt het erop neer dat Mercedes nog altijd erg snel is op de rechte stukken, maar Red Bull juist vaak tijd wint in de hogesnelheidsbochten. In de 'medium' bochten ligt het dicht bij elkaar, terwijl Mercedes regelmatig (maar zeker niet overal) snel is in de langzamere bochten.

Afgaande op bovenstaande feiten en de andere relevante factoren (zie kader onderaan dit artikel), komen we tot de volgende inschatting voor de resterende races:

Verenigde Staten - gelijkwaardig

Het Circuit of the Americas ontbrak in 2020 op de kalender. Maar de jaren ervoor was Verstappen in Texas doorgaans sterk. Hamilton uiteraard ook, maar die zat toen nog in afgetekend de snelste auto. In acht genomen dat Red Bull ten opzichte van Mercedes sindsdien een flinke stap heeft gezet, lijkt Verstappen licht in het voordeel te zijn. In 2019 kwalificeerde de Limburger zich slechts op 0,067 seconden van de snelste Mercedes.

Circuit of the Americas Circuit of the Americas Foto: NU.nl

Belangrijk is dat het circuit in Austin in de eerste en derde sector een paar medium- tot hogesnelheidsbochten heeft waarin de Red Bull sterk is. Mercedes gaat tijd winnen op het lange rechte stuk, en ook op start-finish en het uitaccelereren van bocht één, maar de vraag is of dat genoeg is. Vandaar: gelijkwaardig.

Mexico - voordeel Verstappen

Mercedes heeft het altijd lastig in Mexico, door de grote hoogte waarop de race wordt verreden. Daar kan de motor en vooral de turbo van Hamilton niet goed mee overweg. Verstappen is in 'Maxico' juist altijd erg goed. In 2017 en 2018 won hij de race. Dat kon in 2019 ook, maar door een gridstraf, contact met Hamilton bij de start en een lekke band in de race ging er veel mis.

Autódromo Hermanos Rodríguez Autódromo Hermanos Rodríguez Foto: NU.nl

Een kleine kanttekening: er is al bijna twee jaar niet gereden in Mexico-Stad en de auto's en motoren zijn sindsdien doorontwikkeld, dus garanties voor Verstappen zijn er niet. Zeker de combinatie van het lange rechte stuk en de topsnelheid van Mercedes is interessant. Toch is dat iets wat in het verleden ook al zo was en is de Red Bull relatief alleen maar sneller geworden, dus normaal gesproken moet de Nederlander in deze race kunnen scoren.

Brazilië - licht voordeel Verstappen

Wat voor Mexico geldt, geldt in mindere mate ook voor het Interlagos-Circuit in São Paolo: het ligt 750 meter boven zeeniveau. Dat is veel minder hoog dan Mexico-Stad, maar nog altijd genoeg om Mercedes vaak iets te hinderen. Bovendien zijn de eerste sector met de Senna 'S' en de snellere bochten in de middensector de Red Bull op het lijf geschreven.

Interlagos Interlagos Foto: NU.nl

De laatste racewinst op Interlagos in 2019 ging naar Verstappen, die duidelijk sneller was dan Hamilton. Ook in 2018 was de Red Bull-coureur onderweg naar de zege, tot achterblijver Esteban Ocon roet in het eten gooide. Er is genoeg reden om aan te nemen dat het circuit in Brazilië weer goed past bij de Red Bull, al geldt ook hiervoor dat er in bijna twee jaar veel aan de auto's ontwikkeld is. Bovendien zal Mercedes veel tijd winnen op het lange rechte stuk. Toch: een licht voordeel voor Verstappen.

Qatar - licht voordeel Verstappen

Het Losail International Circuit is een van de grote onbekenden in dit rijtje, omdat de Formule 1 simpelweg nog nooit op het circuit in Qatar heeft gereden. Er is daarom geen verleden om iets op te baseren.

Losail International Circuit Losail International Circuit Foto: NU.nl

Op basis van de trends dit seizoen is het in het voordeel van Red Bull dat er aardig wat bochten met hogere snelheid zijn, waarin Verstappen in 2021 sterk is. Er is maar één echt recht stuk, waardoor Mercedes minder kan profiteren van een hogere topsnelheid. Het maakt de baan op het eerste gezicht licht in het voordeel van Verstappen.

Saoedi-Arabië - voordeel Hamilton

Op de twee eerdere stratencircuits in 2021 - Monaco en Azerbeidzjan - was de Red Bull duidelijk sneller dan de Mercedes. Het gloednieuwe Jeddah Street Circuit lijkt daarom een baantje voor Verstappen, maar er is een groot verschil.

Jeddah Street Circuit Jeddah Street Circuit Foto: NU.nl

Het Circuit in Saoedi-Arabië heeft namelijk veel volgasgedeeltes. Er zijn wel wat bochten, maar ook daarvan kunnen er veel met het gaspedaal ingetrapt worden genomen. Kijkend naar waar de Mercedes in 2021 veel tijd pakt, dan is dat vooral op de rechte stukken. Ook dit circuit is nieuw op de kalender, dus van harde data is geen sprake. Maar op basis van de lay-out is een licht voordeel voor Hamilton waarschijnlijk.

Abu Dhabi - gelijkwaardig

In 2020 pakte Verstappen pole in Abu Dhabi en won hij een dag later de race, in een seizoen waarin Mercedes volop domineerde. Tel dat op bij het feit dat de Red Bull relatief sneller is geworden en de winst in Abu Dhabi ligt voor het oprapen.

Yas Marina Circuit Yas Marina Circuit Foto: NU.nl

Dat vertelt alleen niet het hele verhaal. Mercedes reed in 2020 met teruggeschroefde motoren, wat zeker in de race wel iets scheelde.

Maar belangrijker: het Yas Marina Circuit is de afgelopen maanden op de schop gegaan, waardoor een aantal van de langzaamste bochten zijn verdwenen. Dit verandert het compromis tussen topsnelheid en downforce in de bochten, waardoor de gebruikelijke slagorde best eens kan veranderen. Veel is dus onduidelijk. Daarom: gelijkwaardig.