De combinatie van de Grands Prix van Italië en Rusland op 'Mercedes-banen' Monza en Sochi Autodrom zouden Lewis Hamilton de kans bieden om een grote voorsprong op te bouwen op titelrivaal Max Verstappen. Daar is weinig van terechtgekomen en dat kan zo maar beslissend zijn in de titelstrijd.

Verstappen vertrok uit Zandvoort met een overwinning voor eigen publiek op zak, en een voorsprong van drie punten in de WK-stand. Na Monza en Sotsji is Hamilton wel langszij gekomen, maar zijn voorsprong is slechts twee punten.

Dat is ongetwijfeld niet de buffer die de zevenvoudig wereldkampioen in zijn hoofd had. De Mercedes was inderdaad sneller in Rusland en Italië, maar kon daar ondanks twee kwalificaties, een sprintrace, twee hoofdraces en een keur aan gridstraffen voor Verstappen niet echt van profiteren.

"Ik denk dat er geen circuits meer op de kalender staan waar we Mercedes zo sterk verwachten als Monza en Sotsji", analyseerde Red Bull-teambaas Christian Horner zondag. "Op de circuits waar we nu nog gaan rijden, is het meer fiftyfifty."

126 Terugblik F1: 'Eindelijk zit het Verstappen mee in de titelstrijd'

Verstappen was de echte winnaar

"Ik denk dat we hier onder normale omstandigheden ook niet hadden gewonnen", keek Verstappen terug op zijn tweede plaats in Rusland. Daar legde hij beslag op door op het juiste moment een pitstop te maken in de chaotische slotfase. Hamilton maakte slechts zeven punten goed met zijn zege, terwijl Verstappen een nieuwe motor heeft en zo totaal geen last heeft gehad van de drie plaatsen gridstraf uit Monza. Uiteraard was Hamilton trots op zijn honderdste zege, maar de echte winnaar van het weekend stond rechts van hem.

De balans tussen pech en geluk tussen Verstappen en Hamilton trekt ook aardig recht. Na de klapband in Azerbeidzjan, de tik van Hamilton op het achterwiel in Silverstone en de bowlingactie van Valtteri Bottas in Hongarije, zat het in Italië al niet tegen voor Verstappen. Ook het Russische regenbuitje vijf ronden voor het einde kwam op een uitstekend moment.

Restant kalender 2021 10 oktober - Turkije

24 oktober - Verenigde Staten

7 november - Mexico

14 november - Brazilië

21 november - Qatar (onbevestigd)

5 december - Saoedi-Arabië

12 december - Abu Dhabi

Bui bood Verstappen kans om toe te slaan

Natuurlijk leverde de regen Hamilton de zege op, maar Verstappen reed op het moment dat de bui kwam klem achter Fernando Alonso op de zevende plaats. Het bood hem een kans, maar de Limburger dwong zijn geluk daarna zelf af. Zo haalde Verstappen Daniel Ricciardo in toen die in de fout ging, en deed hij daarna hetzelfde bij Carlos Sainz.

Tussen die twee momenten in liet Verstappen aan het team weten dat het tijd werd voor intermediates. Het bleken drie handelingen die hem de tweede plaats brachten, verder geholpen door de regenbui die nog wat meer water op het circuit liet neerdalen.

Zo hebben Verstappen en Red Bull twee gevreesde banen achter de rug en komt er gunstiger jachtgebied aan, met circuits als Brazilië en Mexico waarop de Limburger het altijd goed doet. De eerstvolgende race in Turkije is nogal een vraagteken, omdat zowel de kwalificatie als de race daar vorig seizoen na jaren afwezigheid onder natte omstandigheden werden afgewerkt.

Verstappen maakte zijn laatste pitstop het juiste moment Verstappen maakte zijn laatste pitstop het juiste moment Foto: Getty Images

Pogingen van Hamilton hebben weinig zin

Hoewel Hamilton weer aan de leiding gaat, ligt de druk na twee gemiste kansen om echt uit te lopen bij Mercedes. Niet voor niets probeerde de zevenvoudig wereldkampioen Verstappen donderdag al de spanning van een eerste titelstrijd aan te praten. Het had ogenschijnlijk weinig zin, Hamiltons 23-jarige rivaal draagt al het hele seizoen een kogelwerend vest tegen zenuwen en stress.

De vraag is zelfs reëel of Mercedes er bewust voor koos om Bottas met een gridstraf als slot op de deur vlak voor Verstappen neer te zetten. Misschien was het noodzakelijk, zoals Toto Wolff beweerde. Het had hoe dan ook weinig zin, en gebrekkige betrouwbaarheid aan de Mercedes-motor van Bottas doet alleen maar vermoeden dat ook Hamilton nog een keer naar een vierde krachtbron moet.

Dat zijn zorgen die Verstappen achter de rug heeft. Er staan nog zeven races op de kalender, in een seizoen waarin de ene race nog intenser verloopt dan de ander. Met een fraai titelduel als kers op de taart. Die strijd stevent in volle vaart af op een ultieme beslissing in Abu Dhabi.