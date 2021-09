Red Bull Racing vertrok na het oranjefestijn in Zandvoort als underdog richting Monza. Toch kan Max Verstappen zondag in de Grand Prix van Italië een belangrijke tik uitdelen aan Lewis Hamilton in de titelstrijd. In een cruciale fase van het kampioenschap zit het eindelijk eens mee voor de Nederlandse WK-leider en stelt de auto niet teleur.