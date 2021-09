De Grand Prix van Nederland is zondag in volle gang. Dit zijn de mooiste foto's tot nu toe van het race-weekend in Zandvoort.

De 82-jarige Jackie Stewart, wereldkampioen in 1969, 1971 en 1973, is ook aanwezig in Zandvoort. De 82-jarige Jackie Stewart, wereldkampioen in 1969, 1971 en 1973, is ook aanwezig in Zandvoort. Foto: ANP

Het koninklijk paar werd twee uur voor de start van de race bijgepraat door Max Verstappen. Het koninklijk paar werd twee uur voor de start van de race bijgepraat door Max Verstappen. Foto: Getty Images

In totaal zijn er 70.000 toeschouwers. In totaal zijn er 70.000 toeschouwers. Foto: Getty Images

Max Verstappen. Max Verstappen. Foto: Getty Images

Duizenden Nederlandse fans op de tribune. Duizenden Nederlandse fans op de tribune. Foto: Getty Images

Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

De coureurs zwaaien naar het publiek. De coureurs zwaaien naar het publiek. Foto: Getty Images

Max Verstappen kort voor de race. Max Verstappen kort voor de race. Foto: ANP

Charles Leclerc. Charles Leclerc. Foto: Getty Images