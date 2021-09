In alles ademt Zandvoort dat de Formule 1 na een afwezigheid van 36 jaar is teruggekeerd. Terwijl het circuit is getransformeerd in een volwaardig strijdtoneel dat dagelijks 70.000 fans kan ontvangen, kruipt het weekend waarin het nu echt gaat gebeuren dichterbij. NU.nl nam woensdag alvast een kijkje.