De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton barst dit weekend weer los met de Grand Prix van België. Beide coureurs verwachten een zwaar gevecht, dat weleens tot aan de slotrace in Abu Dhabi kan duren. NU.nl zet op een rij op welke onderdelen deze titanenstrijd zal worden beslist en wie daarbij het voordeel heeft.

Onderdeel 1: De snelheid van de auto

"Wij blijven gewoon doorontwikkelen, voor nog een paar wedstrijden", zei Verstappen donderdag op Spa-Francorchamps. Uiteindelijk heeft de coureur met de snelste auto de beste kansen. Mercedes liet al een aantal keer weten zich op volgend seizoen te richten, maar introduceerde daarna wel significante updates.

Toch is Red Bull Racing het duidelijkst over hoeveel ontwikkelingstijd het nog in deze titelstrijd wil steken. Er ligt na jaren van droogte eindelijk weer eens een titel binnen handbereik. Bovendien is doorontwikkelen altijd een sterke kant van het team geweest. Dat is misschien nog niet direct te zien op Spa, maar uiteindelijk moet zich dat uitbetalen.

Voordeel: Verstappen

Onderdeel 2: Pech of geluk

Hamilton en Verstappen zijn allebei van absoluut topniveau, dus de strijd zal op details worden beslist. Pech en geluk bijvoorbeeld. Als Verstappen geen klapband had gehad in Azerbeidzjan, niet van de baan was getikt op Silverstone en niet was meegenomen in de startcrash in Hongarije, dan ging de Limburger nu riant aan de leiding in het WK.

'Als' telt niet in sport, maar het zegt wel iets over zijn potentie die er niet altijd is uit gekomen. De drie genoemde incidenten overkwamen Verstappen. Bovendien zat het Hamilton op andere beslissende momenten aardig mee. Normaal gesproken, zo wordt altijd gezegd, wordt zoiets over een heel seizoen rechtgetrokken. Daar moet Verstappen zich dan maar aan vastklampen.



Voordeel: Verstappen (als het meezit)

De punten Lewis Hamilton - 195 punten

Max Verstappen - 187 punten

Onderdeel 3: De kalender

Elk coureur heeft Grands Prix waarin hij excelleert. Voor Verstappen zijn dat duidelijk Mexico en Brazilië. Die twee races staan nog op de kalender, maar het is nog niet helemaal zeker of dat ook zo blijft.

Er zijn sowieso nog twee gaten te vullen sinds het wegvallen van Japan en Australië. Bovendien is het nog onzeker of de Grand Prix van Turkije wel kan doorgaan.

Als vervanger van de GP van Turkije wordt het circuit van Mugello genoemd, een baan die de huidige Red Bull weleens kan liggen. Sowieso lijken Red Bull en Verstappen wel gebaat bij zo veel mogelijk extra races, met het onderdeel ontwikkeling in het achterhoofd.

Voordeel: Verstappen (mits Mexico en Brazilië doorgaan)

Onderdeel 4: De teamgenoten

Red Bull verlengde vrijdag het contract met Sergio Pérez, terwijl Valtteri Bottas in hoogst onzekere positie verkeert bij Mercedes. De Fin was in Hongarije wel (onbedoeld) de perfecte teamgenoot van Hamilton door beide Red Bulls van de baan te tikken.

Toch is Bottas dit seizoen duidelijk een mindere 'wingman' dan hij in het verleden was. Alle voortekenen wijzen erop dat hij aan zijn laatste seizoen bij Mercedes bezig is, met daarbij de vraag wat dat met zijn kwaliteiten en loyaliteit doet.

Pérez kan Verstappen niet bijhouden, maar raakt wel steeds beter in vorm bij Red Bull. Bovendien heeft de Mexicaan des te meer reden om loyaal te zijn.



Voordeel: Verstappen



Onderdeel 5: De teamleiding

Teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko van Red Bull laten regelmatig van zich horen, op felle toon. Maar het is de vraag of dat ook zijn vruchten afwerpt. Red Bull verloor de politieke strijd over de beweegbare achtervleugels en rond de pitstops, die vanaf de Grand Prix van België aan strengere regels zijn gebonden.

Toto Wolff en de hele Mercedes-teamleiding spelen het politieke spel net iets kalmer en gewiekster. Dat uit zich niet direct in punten of posities op de baan, maar het speelt op de lange termijn wel degelijk een rol.



Voordeel: Hamilton