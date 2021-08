De komende weken beantwoorden we de beste Formule 1-vragen van onze lezers op reactieplatform NUjij. Verslaggever Joost Nederpelt beantwoordt in de aanloop naar de Grand Prix van België de vraag van RicoChai: "Hebben jullie enig idee of een voorkeur voor wat er na 2025 moet gebeuren met de instap van extra teams?"