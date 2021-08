Nu.nl vraagt je vanaf de Grand Prix van België komend weekend in te loggen voor extra artikelen die we gaan maken rond Formule 1. Ook krijg je toegang tot onze experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke.

Als je inlogt kan je al deze extra artikelen rond de race gratis lezen. Je vindt ze op een speciaal blok op onze voorpagina waarmee we je klaarstomen voor de aankomende Grand Prix.

Op dit blok blikken we bijvoorbeeld terug op een historische race, beantwoorden we jouw vragen, kan je meepraten over de voorspelling van experts Nederpelt en Moeke, leggen we de laatste technische veranderingen uit en analyseren we de vrije training, kwalificatie en race.

Al deze stukken zijn gratis voor jou, maar kosten ons extra tijd en geld om te maken. Die kosten verdienen we terug met advertenties. Door in te loggen op NU.nl zorg je ervoor dat we die advertenties voor een hogere prijs kunnen verkopen.

Dat doen we natuurlijk niet door jouw persoonlijke gegevens te delen met of te verkopen aan andere bedrijven.

Maar als we iets meer over jou weten, kunnen we bijvoorbeeld reclame voor auto's laten zien als je daar veel over leest. Of advertenties van de nieuwste films als je interesse hebt in dat onderwerp.

Daar hebben adverteerders meer geld voor over. Daardoor kunnen we blijven investeren in het verbeteren van NU.nl, zoals met extra artikelen over Formule 1, en blijft het belangrijkste nieuws voor jou gratis.

Als je inlogt, maken we NU.nl ook meer op maat. Zo hoef je binnenkort niet meer op zoek naar de nieuwste artikelen die we geplaatst hebben sinds jouw laatste bezoek, maar worden die overzichtelijk bovenaan de voorpagina gezet.

Daarnaast zijn we druk bezig om ons aanbod aan regionaal nieuws verder uit te breiden. Als je inlogt, kun je het nieuws uit jouw stad op je voorpagina zetten.

En je kan op reactieplatform NUjij vragen stellen aan de redactie en meediscussiëren over diverse onderwerpen.

Je maakt een Mijn NU.nl-account simpel aan. Als je gebruikmaakt van onze app, klik dan bovenin op het poppetje. Je ziet dan bovenaan 'NU.nl account' staan. Via onze website maak je een account aan door rechtsboven op Mijn NU.nl te klikken.

Uiteraard kom je de inlogfunctie ook tegen als je een van de Formule 1-artikelen op het blok leest.