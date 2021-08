Met de Belgische Grand Prix voor de deur blikken we terug op een roemruchte race op het Circuit Spa-Francorchamps: de race in 1998. Die kletsnatte editie is legendarisch door de beruchte startcrash, veroorzaakt door David Coulthard. De toenmalige McLaren-coureur is op 30 augustus van dat jaar de absolute hoofdrolspeler.