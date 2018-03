En deze hoogwaardige voorzieningen sieren ook de Noorse skigebieden. Moderne en snelle skiliften, zonder wachtrijen. Brede en goed onderhouden skipistes en afdalingen voor elk niveau. Accommodaties aan de piste en gratis skipassen voor kinderen tot 7 jaar.

Noorse gastvrijheid en skiën tot aan de voordeur

De Noorse winter is een warme ervaring. Zodra de wintersporter voet op Noorse bodem zet valt er een warme deken van gastvrijheid om hem heen. Na een lange dag op de piste tot aan het huisje, hotel of appartement skiën – het zogenaamde ski in & ski out principe.

Met een glas choco of gløgg opwarmen bij de knisperende open haard. En met de uitstekende ingrediënten in huis om de inwendige mens niet te kort te laten komen.

Natuurlijke charme

Het Noorse landschap geeft het skiën in Noorwegen extra dimensie. Ruige indrukwekkende berggebieden, uitgestrekte bossen, bevroren watervallen en meren. Skiën boven de boomgrens of met uitzicht op de fjorden!

Noorse skigebieden

Enkele bekende Noorse skigebieden concentreren zich rond Lillehammer, de stad die bekendheid heeft verworven rondom de Olympische Winterspelen in 2004. Rondom deze stad werden moderne skifaciliteiten geüpgrade of zelfs apart voor de Spelen aangelegd. De Lillehammer Skipas geeft de bezoeker toegang tot 43 liften, 88 afdalingen en ruim 100 kilometers piste in totaal.



In het westen van Noorwegen combineren de skigebieden van Ski Fjord Norway de skimogelijkheden met het unieke karakter van Noorwegen: de fjorden. Voss Resort en Voss Fjellandsby zijn de belangrijkste spelers in deze regio als het om skiën gaat. Sognefjord, Hardangerfjord en de gezellige stad Bergen wanneer de bezoeker graag een uitstapje wil maken.

Reizen naar Noorwegen

De wintersportbestemmingen in Noorwegen zijn bereikbaar per vliegtuig of auto in combinatie met de (cruise)ferry. Luchtvaartmaatschappijen SAS en KLM vliegen rechtstreeks van Amsterdam naar diverse Noorse bestemmingen. Wie zelf koers zet naar het noorden, heeft een grote keuze aan ferryovertochten, bijvoorbeeld van Color Line en Fjord Line. Met SuperSpeed van Color Line bereikt de wintersporter vanaf het Deense Hirtshals binnen respectievelijk 3 en 4 uur varen de Noorse plaatsen Larvik of Kristiansand. Langer varen, maar erg comfortabel is de overtocht van het Duitse Kiel naar Oslo. De skigebieden van Lillehammer Ski Regio zijn daarna eenvoudig per auto te bereiken. Wie Ski Fjord Norway als eindbestemming heeft, kan met Fjord Line rechtstreeks naar het fjordengebied reizen. Vanuit Hirtshals (Denemarken) zijn er dagelijkse verbindingen naar Stavanger en Bergen.

Meer weten? Kijk op Visitnorway.nl.