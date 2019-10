Noord-Korea heeft de onderhandelingen met Amerikaanse functionarissen in Zweden zaterdag afgebroken, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau Yonhap. Het overleg ging over de nucleaire situatie op het Aziatische schiereiland.

"De onderhandelingen voldeden niet aan onze verwachting en zijn uiteindelijk afgebroken", verklaart de Noord-Koreaanse hoofdonderhandelaar Kim Myong Gil. De ontmoeting in Stockholm vond plaats in de ambassade van Noord-Korea.

De onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van beide landen waren de eerste sinds begin dit jaar. In februari eindigde een top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un en de Amerikaanse president Donald Trump enkele uren eerder dan gepland, omdat ze niet in staat waren een akkoord te sluiten.

De twee leiders hadden afgelopen zomer een spontane ontmoeting in de Koreaanse gedemilitariseerde zone. Trump zette daarbij als eerste Amerikaanse president ooit kort voet op Noord-Koreaans grondgebied door samen met Kim over de grens te stappen. Ze zouden toen hebben besloten nieuw leven te blazen in de onderhandelingen.

Noord-Korea lanceerde woensdag een nieuwe raket

Noord-Korea verklaarde woensdag succesvol een nieuw type ballistische raket te hebben getest. De raket in kwestie kan worden afgevuurd vanaf een onderzeeër, waarmee het potentiële bereik van het projectiel significant toeneemt.

De lancering was de meest provocerende actie van Noord-Korea sinds het begin van de gesprekken met de Verenigde Staten vorig jaar. In juni 2018 kwamen Trump en Kim in Singapore bijeen voor een historische top. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider een ontmoeting hadden.