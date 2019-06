De Noord-Koreaanse diplomaat Kim Yong-chol is maandag gezien bij een toneelvoorstelling die ook werd bijgewoond door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden verschillende Noord-Koreaanse media maandag.

Een Zuid-Koreaanse krant meldde vorige week op basis van een anonieme bron dat de diplomaat naar een werkkamp was gestuurd. Daar zou hij zwaar werk moeten leveren. Reden voor dit besluit was de mislukte top tussen Jong-un en Donald Trump, aldus de bronnen.

Of Kim Yong-chol tijd heeft doorgebracht in een werkkamp is niet bekend. In april werd gemeld dat hij zou zijn vervangen, maar dat is nooit bevestigd.

Het is verder niet duidelijk of de Noord-Koreaanse afgezant Kim Hyok-chol daadwerkelijk is geëxecuteerd, zoals vorige week ook werd gemeld. De man was eveneens betrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten.

Over het lot van Noord-Koreaanse functionarissen verschijnen vaker berichten in de media. De verhalen over hun executies blijken in de meeste gevallen niet te kloppen, aldus BBC News. Informatie van Noord-Koreaanse bronnen is zeer lastig te controleren.

Noot: NU.nl berichtte over dit verhaal op basis van het ANP. Daarbij werd niet voldaan aan onze standaarden voor de kwaliteit van bronnen.