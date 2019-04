De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin hebben elkaar donderdag voor het eerst ontmoet in het Russische Vladivostok. De twee leiders bespreken daar onder meer het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Poetin verwelkomde Kim op een universiteitscampus op een eiland net uit de kust bij de oostelijke Russische havenstad.

De Russische president zei te hopen dat het bezoek van Kim "ons helpt beter te begrijpen wat er nodig is om tot een akkoord te komen op het Koreaans Schiereiland, wat we samen kunnen doen en hoe Rusland het positieve proces dat nu gaande is kan steunen".

Kim uitte vergelijkbare sentimenten en wees op de historische vriendschappelijke banden tussen Noord-Korea en Rusland.

Na afloop liet Poetin weten: "Wij, ik en mijn collega's, zijn tevreden over de resultaten van de gesprekken."

Hij stelde dat Noord-Korea internationale veiligheidsgaranties nodig heeft voordat het zijn kernwapenprogramma kan ontmantelen.

De Noord-Koreaanse dictator arriveerde woensdag in Vladivostok aan boord van zijn gepantserde trein. Zijn vader, wijlen Kim Jong-il, trof de Russische president voor het laatst in 2002 en had in 2011 een ontmoeting met de toenmalige Russische president, Poetin-beschermeling Dimitry Medvedev.

Rusland wil zich belangrijke internationale speler tonen

Voor Rusland dient de top om te laten zien dat het land een belangrijke speler is op het politieke wereldtoneel, ondanks pogingen van het Westen om het te isoleren na, het Oekraïne-conflict, de Russische annexatie van de Krim en een aantal omvangrijke spionageschandalen.

Deskundigen zeggen dat kernontwapening waarschijnlijk niet het enige gespreksonderwerp was. Rusland wil bijvoorbeeld graag een gaspijpleiding naar Zuid-Korea aanleggen, die door Noord-Korea zou lopen.

Poetin en Kim troffen elkaar voor het eerst in levenden lijve. De Russische president ontmoette Kims vader, Kim Jong-il, voor het laatst in 2002.(foto: AFP)

Noord-Korea zoekt verlichting van sancties

Kim wil op zijn beurt graag Russische hulp bij het afzwakken van internationale sancties tegen zijn land. Zo zijn er circa tienduizend Noord-Koreaanse arbeiders in Rusland, die daar voor het einde van het jaar weg moeten onder VN-sancties. De arbeiders vormen een belangrijke inkomstenbron voor de Noord-Koreaanse staat. Ook zouden Russische investeringen in de Noord-Koreaanse economie zeer welkom zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat Poetin zich op het punt van sancties zal laten bewegen door Kim. Rusland is een verklaard tegenstander van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma en steunt de VN-sancties tegen het land.

Top is ook gebaar naar VS

De top komt zowel Rusland als Noord-Korea waarschijnlijk wel van pas als een gebaar naar de Verenigde Staten. De onderhandelingen tussen het regime van Kim en Washington over een einde aan het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma zitten muurvast, en ook de relatie tussen de Amerikanen en Moskou is gespannen.