Noord-Koreaanse functionarissen zijn maandag teruggekeerd in het het gezamenlijk grenskantoor met Zuid-Korea, melden de Zuid-Koreaanse autoriteiten. De medewerkers zouden ook weer aan het werk zijn.

In het kantoor, dat in de Noord-Koreaanse grensstad Kaesong staat, kunnen de twee landen op elk moment van de dag over allerlei kwesties overleggen. Het belangrijke kantoor is in september opgezet.

Vrijdagochtend verschenen de Noord-Koreanen er niet meer. Het is niet duidelijk waarom ze zich hadden teruggetrokken. Volgens Zuid-Korea gebeurde dit "op instructie van hogerhand".

Analisten melden dat het vertrek mogelijk een reactie was op de aankondiging van nieuwe sancties door de Amerikaanse president Donald Trump. Uiteindelijk besloten de Verenigde Staten de nieuwe maatregelen niet door te zetten.

Zuid-Koreaanse autoriteiten: Werkzaamheden weer hervat

Noord-Korea heeft niets gezegd over de terugkeer van de functionarissen. De Zuid-Koreaanse autoriteiten stellen dat de werkzaamheden in het grenskantoor maandag weer zijn hervat.

Niet alle functionarissen zouden zijn teruggekeerd. Volgens Zuid-Korea gaat het om vier à vijf personen. Dat is slechts de helft van het totale aantal medewerkers dat voorheen aan het werk was in het grenskantoor. Het is niet duidelijk of de rest ook zal terugkeren.

Zuid-Korea zag het vertrek van de Noord-Koreaanse medewerkers als een grote tegenslag. In een poging om de relatie met Pyongyang te behouden, zijn maandag tientallen functionarissen naar het grenskantoor gestuurd.