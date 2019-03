Een Maleisische rechtbank heeft de aanklacht van moord tegen de Indonesische vrouw Siti Aisyah laten vallen. De verdachte van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is op vrije voeten gesteld.

Siti Aisyah en de Vietnamese Doan Thi Huong worden verdacht van de moord.

De rechtszaak tegen de 26-jarige Indonesische vrouw werd in december vorig jaar stilgelegd omdat haar advocaten inzage wilden hebben in verklaringen van zeven ooggetuigen. De aanklagers zeggen maandag tegen de rechtbank in Maleisië dat zij geïnstrueerd zijn om de aanklacht tegen Aisyah te seponeren. Waarom de aanklacht is ingetrokken is niet duidelijk.

Het proces tegen de vermoedelijke moordenaars van Kim Jong-nam werd maandag hervat. Doan Thi Huong staat nog gepland om te getuigen. Of de zaak tegen de Vietnamese verdachte verandert door het vrijlaten van Aisyah is onbekend.

Direct na de zitting werd Aisyah vrijgelaten en werd ze gezien in een auto van de Indonesische ambassade.

Zenuwgas in gezicht Kim Jong-nam gesmeerd

Kim Jong-nam werd op 13 februari 2017 vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur. De vrouwen zouden daar zenuwgas in zijn gezicht gesmeerd hebben. Zij zeggen onschuldig te zijn en stellen dat ze in de veronderstelling verkeerden dat ze aan een grap voor een reality-tv-programma meewerkten. Ze kunnen de doodstraf krijgen als ze schuldig bevonden worden.

Experts hebben verklaard dat sporen van het zenuwgas VX op de kleding van de vrouwen uit Indonesië en Vietnam aangetroffen zijn. Aanklagers hebben ook videobeelden getoond waarop te zien is hoe de vrouwen voor de aanval twee andere verdachten op het vliegveld treffen. Zij zijn nog voortvluchtig.

De Verenigde Staten denken dat het Noord-Koreaanse regime verantwoordelijk is voor de moord op Kim Jong-nam. De Maleisische rechter zei dat niet onomstotelijk aangetoond is dat er sprake van een politieke liquidatie was, al kan dat volgens de magistraat ook niet uitgesloten worden.