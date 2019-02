De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dinsdag in Vietnam gearriveerd voor de tweedaagse top met de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de tweede nucleaire top van de twee leiders.

Kim kreeg in de grensstad Dong Dang een ceremonieel onthaal. Op een rode loper ontmoette hij Vietnamese hoogwaardigheidsbekleders. Daarna nam hij de auto richting Hanoi, waar een menigte hem met vlaggen begroette.

Kim koos ervoor om met de trein naar Vietnam te reizen. De reis van 4.000 kilometer nam meer dan twee dagen in beslag. Onderweg door China werden wegen en treinstations gesloten, wat verkeersopstoppingen en treinvertragingen veroorzaakte.

De Noord-Koreaanse trein bestaat uit 21 kogelwerende wagons en bevat meerdere conferentieruimtes. Vermoedelijk koos Kim voor de trein als een symbolische reis, schrijft BBC News. Zijn opa Kim II-sung nam in het verleden ook de trein voor een reis naar Vietnam.

Vermoedelijk reist zijn zus Kim Yo-jong met hem mee, net als zijn rechterhand Kim Yong-chol. Zij waren ook betrokken bij de vorige top met Trump.

Leiders spreken elkaar persoonlijk

Woensdag en donderdag spreken Kim en Trump elkaar in Hanoi. Vorig jaar kwamen zij samen in Singapore om de nucleaire plannen van Noord-Korea te bespreken. Trump komt naar verwachting later op dinsdag aan in Vietnam.

Woensdag zullen de twee elkaar persoonlijk spreken, waarna donderdag meerdere vergaderingen zullen plaatsvinden.

De vorige ontmoeting tussen de twee werd als historisch bestempeld, maar veel resultaat is er sindsdien niet geboekt. Noord-Korea en de VS spraken af om de naar denuclearisatie van Noord-Korea toe te werken.

De gesprekken in Hanoi borduren voort op de resultaten die vorig jaar in Singapore werden bereikt.

Kim arriveert in Hanoi voor een tweede ontmoeting met Trump. (Foto: EPA)