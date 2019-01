De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is maandag met zijn privétrein aangekomen in China voor een bezoek aan zijn ambtgenoot Xi Jinping.

Zowel het Chinese persbureau Xinhua als het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA bevestigt het bezoek.

Kim is in China met zijn vrouw Ri Sol-ju en een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Hij blijft daar tot donderdag. Welke onderwerpen worden besproken, is niet bekendgemaakt.

Het is Kims vierde bezoek aan China in een jaar tijd. Hij sprak eerder met Xi vóór en na afloop van de historische ontmoeting die hij in juni vorig jaar met de Amerikaanse president Donald Trump had.

De voorbereidingen voor een nieuwe ontmoeting tussen Kim en Trump zouden inmiddels in een gevorderd stadium zijn.

