De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag tegen verslaggevers in het Witte Huis gezegd dat hij opnieuw een "fijne brief" van Kim Jong-un heeft gekregen. Hij verwacht de Noord-Koreaanse leider binnenkort te ontmoeten.

Trump verdedigde zijn onderhandelingen met Kim en zei nooit nadruk te hebben gelegd op de snelheid waarmee Pyongyang het land kernwapenvrij moet maken.

Hij zei ook dat er een "grote omvangrijke oorlog in Azië" zou zijn geweest als hij in juni niet had gepraat met Kim in Singapore. Beiden willen volgens Trump echt iets doen om de spanning te verminderen.

De Noord-Koreaanse leider zei dinsdag in een televisietoespraak dat hij klaar was om Trump ieder moment te ontmoeten. Hij waarschuwde wel dat zijn land een nieuw pad zal nemen als de Amerikaanse sancties en druk tegen Noord-Korea aanhouden.

Bij de top in Singapore beloofde Kim te streven naar denuclearisatie. Sinds de ontmoeting is er echter weinig vooruitgang geboekt in dat proces. De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo reisde afgelopen jaar meerdere keren naar Noord-Korea, maar een ontmoeting in november werd onverwachts afgeblazen.